Objava Kate i dalje okupira javnost: Poznata glumica se ispričala, uglednom liječniku u obraćanju 'ne štima' sve

Kate Middleton šokirala je javnost objavivši da boluje od raka. Kako nije objavila o kakvoj se točno vrsti zloćudne bolesti radi, to je izazvalo i dodatni interes medija za njezinu bolest. A oni su se sjetili i kako je britanska princeza nedavno izazvala kontroverzu retuširanom fotografijom sebe i djece. Sada ima i onih koji se ili ispričavaju zbog svoje reakcije na spornu fotografiju ili su sami došli pod napad medija jer ne smatraju potrebnim ponovo se obratiti princezi Kate zbog njezine bolesti.

"Sigurna sam da danas nikoga za to nije briga, ali osjećam da se moram osvrnuti. Usred bure zbog lošeg fotošopa napisala sam glupu objavu i bogme me ta objava danas užasnula. Žao mi je. Uvijek šaljem ljubav i dobre želje svima", napisala je u petak na Instagramu glumica Blake Lively, koja se bila obrušila na nedavnu fotošopiranu fotografiju princeze i njezine djece. Kim Kardashian, međutim, nije našla shodnim napraviti nešto slično nakon što je objavila fotografiju na kojoj stoji pored svojeg automobila uz poruku: "Idem potražiti Kate", aludirajući na to da joj je na spornoj fotografiji princeza neprepoznatljiva. Emocije javnosti, međutim, prevagnule su pa sada mnogi od poznate Amerikanke traže da fotografiju skine jer je neukusna. Kako bilo, činjenica da Kate Middleton ima rak nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ipak, ima i onih kojima u princezinoj objavi nešto "ne štima".

– U siječnju sam imala veliku operaciju abdomena u Londonu i tada se mislilo da moje stanje nije kancerogeno. Operacija je bila uspješna. Međutim, testovi nakon operacije pokazali su da je riječ o raku. Moj liječnički tim stoga je savjetovao da se podvrgnem preventivnoj kemoterapiji i sada sam u ranoj fazi tog liječenja – izjavila je princeza Kate. No poznati američki liječnik Jonathan Reiner, koji je bio i kardiolog američkog potpredsjednika iz mandata Georgea W. Busha, smatra da to nema previše medicinske logike. On ističe kako se prije svake ozbiljne operacije rade temeljite snimke na kojima se eventualni tumor morao jasno vidjeti.

– Kad se ljudi podvrgnu opsežnom kirurškom zahvatu, obično više ne idu na "istraživački zahvat", svim tim zahvatima prethode opsežna snimanja kao što su CT i MR. Na temelju toga kirurški tim vrlo dobro zna što je vjerojatni problem i to bi onda potvrdila patologija – kaže Reiner nastavljajući da se komadić tkiva šalje u patološki laboratorij tijekom operacije, a opseg stvarne operacije ovisi o dijagnozi.

– Dakle, komadić tkiva se ukloni i već tijekom operacije ide u patološki laboratorij, a ponekad će zaključak je li nešto rak ili ne diktirati opseg operacije – objasnio je poznati američki liječnik. Međutim, što god ugledni liječnik mislio o situaciji, teško je vjerovati da bi se bilo tko igrao s takvim objavama, pogotovo nakon što je nešto slično javnosti otkrio i kralj Charles III. Objava Kate Middleton razriješila je i pitanje zašto se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti.

– Kao što možete zamisliti, trebalo mi je vremena da se oporavim od teške operacije da bih mogla započeti liječenje. Ali, što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Georgeu, Charlotte i Louisu na način koji je njima primjeren i da ih uvjerimo da ću ja biti dobro – dodala je Kate u objavi govoreći o svoje troje djece koje ima s princom Williamom, najstarijim sinom kralja Charlesa i nasljednikom britanskog prijestolja. S obzirom na to da je Kate 16. siječnja imala operaciju abdomena, može se zaključiti da je tumor pronađen negdje u tom dijelu tijela, no još nije objavljeno gdje točno. Princeza od javnosti traži strpljenja i vremena zbog liječenja.

– Nadamo se da ćete razumjeti da nam kao obitelji sada treba malo vremena, prostora i privatnosti dok ne završim liječenje – objasnila je. – Moj rad uvijek mi je donosio duboki osjećaj radosti i veselim se što ću mu se vratiti čim uzmognem, ali za sada se moram usredotočiti na svoj oporavak – kazala je.