Evo kako se doista princ William osjeća zbog Kate: Otkriveni šokantni detalji

Britanska kraljevska obitelj definitivno prolazi kroz jedno od izazovnijih razdoblja u novije vrijeme. Riječ je o tome da kralj Charles boluje od karcinoma, a princeza Kate Middleton oporavlja se od operacije abdomena. Njezina operacija i izostanak od pojavljivanja u javnosti zabrinula je mnoge te pokrenula mnoga nagađanja i teorije zavjere. Nakon tih mnogih teorija i zavjera ipak je stigla najgora vijest koju nitko nije očekivao - Kate Middleton ima rak!

Tada se skandal dogodio upravo oko Kate Middleton i njezine fotošopirane fotografije s djecom, ali i mnogim nagađanjima o njezinoj dvojnici. Osim toga, dogodilo se i to da su članovi osoblja Londonske klinike navodno pokušali pristupiti princezinoj privatnoj medicinskoj dokumentaciji...

Sve te spekulacije, skandali i nagađanja utječu na članove kraljevske obitelji, a pogotovo na budućeg kralja princa Williama za kojeg se već sada mnogi pitaju kako se s time nosi. Svemu tome prethodili su i gubici njemu značajnih i bliskih članova obitelji, počevši od smrti njegova djeda, vojvode od Edinburgha 2021. godine, a potom i smrti njegove nezamjenjive bake kraljice Elizabete II.. Također, ne smije se izostaviti ni problematičan odnos Williama i njegova brata, mlađeg princa Harryja.

No ipak, princ William usred svega navedenog nastavio je sa svojim poslovnim obavezama i kraljevskim dužnostima pa je tako ovih dana pokrenuo i sljedeću fazu svoje petogodišnje inicijative Homewards za okončanje pošasti beskućništva u Velikoj Britaniji. Kako mediji navode, to je nešto oko čega je William neopisivo strastven zato što ga je njegova pokojna majka, princeza Diana još kao dječaka vodila u skloništa za beskućnike. I on i njegovi zaposlenici vide to sve kao nasljedni projekt koji je jednako vrijedan kao i projekti očuvanja okoliša i organske poljoprivrede, a koji su bili vrijedni za kralja Charlesa.

Prilikom sastanka o pokretanju nove faze, prema pisanju Rebecce English, koja se tamo zatekla, William je djelovao kao da je u fantastičnoj formi, pun entuzijazma, strasti i upućen u tu temu. Nije bio tamo da bi se pravio važan ili pokazao što zna, umjesto toga želio je slušati i učiti. - Koje je vaše proživljeno iskustvo beskućništva? Koji su veliki izazovi? S kojim ključnim stvarima želite da odem odavde? - pitao je William klijente, članove dobrotvornih organizacija, stanodavce, predstavnike lokalnih zajednica i vodeće poslovne ljude koje je okupio za istim stolom.

Ali Rebecca kao upućena novinarka koja dugo godina prati kraljevsku obitelj nije mogla ne primijetiti znakove da Williamu ipak nije svejedno zbog svega što se njegovoj obitelji događa u posljednje vrijeme. - Znam da je ljut, frustriran i, da, duboko razočaran onim što se dogodilo posljednjih tjedana. Kao da se pita kada će to sve prestati - zaključila je Rebecca za britanski tabloid Daily Mail koji inače izvještava u korist kraljevske obitelji, no ipak, u posljednje vrijeme im je okrenuo leđa.

Najviše zabrinjavajuće za njega i njegov tim jest način na koji ismijavaju njegovu obitelj jer postoji čak i cijela, bizarna supkultura #whereiskate, u kojoj isječci videoblogera skupljaju stotine milijuna pregleda i stvaraju lude i neobuzdane teorije zavjere, uključujući tvrdnje da se u Windsor Farm Shopu pojavila Kateina dvojnica i slično.

