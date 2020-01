Objašnjena je bit domovinskog Rata

Gledajte, kako je prikazan moj lik, to nije moja stvar i ja o tome ne vodim računa. Zaista pitate krivu osobu, rekao je neki dan Ante Gotovina upitan je li gledao seriju “General” koja se bavi njegovim likom i djelom. Štura je to izjava koja zapravo ne govori ništa, a istodobno govori tako mnogo o uratku Antuna Vrdoljaka. Mišljenja o seriji i istoimenom filmu su podijeljena, no do javnosti posljednjih dana uglavnom dopiru kritike koje pljušte zbog teških propusta u realizaciji najskupljeg projekta u povijesti hrvatske kinematografije, u koji je utrošeno čak 20 milijuna kuna samo iz javnih izvora.

Društvene mreže gore

Karikiranje glavnog junaka do apsurda, predugi i šuplji dijalozi, nezaokružena karakterizacija likova, dramatične izjave, zamišljeni pogledi u daljinu, divljenja ljepoti mora... razlozi su zbog kojih društvene mreže gore. Boca Jane na Bobetkovu stolu, lažna Guccijeva torbica brigadira Zulua, Vrdoljaku se ne oprašta ama baš ništa, a ukupnoj slici nisu pomogle ni javne optužbe glumaca poput Gorana Navojca za neisplatu honorara kao i tvrtke koja je radila scenografiju, a koja potražuje oko milijun kuna. Istodobno, film “General”, s 74.585 gledatelja u kinodvoranama prošle godine, bilježi izvrstan rezultat gledanosti.

Ulje na vatru nezadovoljstva “Generalom” dolio je i umirovljeni general Rahim Ademi jučerašnjim intervjuom za Slobodnu Dalmaciju gdje oštro kritizira Vrdoljakovu seriju. – Ono što sam tada proživio s generalom Gotovinom nema nikakve veze s ovim na ekranu. Partizanski filmovi su mila majka u odnosu na ovo. Riječ je o bezočnom krivotvorenju Domovinskog rata kakvoga bi se posramio i agitprop! Ovakav kult ličnosti nije u partizanskim filmovima njegovan ni oko Titove figure, a količina neistina i neuvjerljivosti krajnje je bezobzirna jer je puno svjedoka tih događaja još uvijek živo i dobroga pamćenja, a svejedno im se smije u lice – kazao je konsternirani general Ademi, koji u seriji prikazan kao anonimni poručnik kojemu je zaručnica trudna pa se planira ženiti.

Kako su “Generala”, ali i istinite događaje iz Domovinskog rata, koje serija nastoji pratiti, doživjeli ostali akteri iz serije? Bruno Zorica Zulu, bivši legionar i umirovljeni brigadir HV-a, ratni zapovjednik bojne Frankopan, kojeg je u seriji utjelovio Goran Navojec, nije ni izbliza tako ljutit kao general Ademi.

– Navojec je, glumeći mene, odradio vrhunski posao. Surađivali smo, pomogao sam mu savjetima i zbilja me je dobro “skinuo”. Osobito moju zezanciju koje nije nedostajalo unatoč teškim okolnostima rata. Čak sam mu ustupio svoj borbeni komplet: prsluk, zelenu beretku s komandos grbom i sve što je trebalo, osim uniforme jer u moju ne stane. Čak smo i beretku zbog njegovih proporcija morali tri-četiri sata širiti u vodi – smije se Zulu.

No, općenito gledajući, za produkciju serije nema baš toliko komplimenata.

– Generala Gotovinu poznajem od 1973. godine. Nisam baš zadovoljan, ima nekih stvari koje bih izostavio i nekih koje bih dodao – kaže, dodajući kako mu ipak žalosno gledati toliko ismijavanje serije.

– Ljudi se hvataju za detalje pa im je smiješna Guccijeva torbica koju Navojec odnosi u zatvor. Pa ja sam u Legiji stranaca koristio Cartier torbicu, a svečana odijela za neke prijame nosila su potpis Armanija! Također, ljudima smeta Višnjićeva interpretacija Gotovine jer očekuju krvnika i brutalnog ubojicu, a ne emotivca. Mi smo legionari, ali smo i ljudi i svi mi imamo i čežnju i patnju i želje i sjetu. Očito neki nisu gledali seriju, nego su samo tražili pogreške – zaključio je brigadir Bruno Zorica Zulu.

Nije to dokumentarac

Jedna od sporednih, ali upečatljivih uloga jest i ona umirovljenog admirala Davora Domazeta Loše, kojeg je utjelovio Tarik Filipović.

– Vidim da se sada, osim raznih pseudopovjesničara, javljaju i neki moji kolege časnici nezadovoljni što ih nema u seriji, ali oni zaboravljaju da igrana serija nije dokumentarna serija. Serija je umjetnički pogled na generala Gotovinu i Domovinski rat – kaže admiral Domazet Lošo, pa dodaje kako i sam ima cijeli niz zamjerki projektu. Svjestan da General nije dokumentarac, ipak ističe kako Ante Gotovina nije osmislio napad na Knin preko Dinare, kako serija sugerira jer je ta akcija, tvrdi Lošo, osmišljena dvije godine prije. Potom kaže da je Antun Vrdoljak kao scenarist i redatelj donio seriju ispod njegove razine i ispod razine koja se od njega očekivala.

– Kamera je statična, kadrovi i scene jednostavno nemaju dušu. Najviše je pogriješio što je Gotovini, odnosno Višnjiću, dao duge monologe i još dulje dijaloge u kojima filozofira o umijeću ratovanja. Usput, Višnjić glumi holivudskije od Hollywooda. K tome, Vrdoljak je cijeli Domovinski rat podredio Gotovini umjesto da je učinio obrnuto – kritičan je umirovljeni admiral, dodajući kako je od Tarika Filipovića tražio samo jedno: da zadrži brk koji je njegov zaštitni znak. No, njegov lik u seriji izgubio se, kao i ostali sporedni likovi te da se pojavljuje samo usput dok prisluškuje neprijatelja. – No, smatram da je “General” ipak važan. Prvi se put pokušala pojasniti cijela bit, da je Domovinski rat bio obrambeni i najčišći rat u povijesti, koji je spriječio genocid u Bosni i Hercegovini – zaključio je Domazet Lošo.

Ministar branitelja Tomo Medved jedan je od rijetkih stvarnih likova u seriji čije se ime i prezime navodi eksplicitno, a gledatelji će njegovu ekranizaciju mahom pamtiti po izjavi: “Ja sam Medved, nisam rak.”

– Svakako je pozitivan taj doprinos u prenošenju istine o Domovinskom ratu na mlade naraštaje. Dakako da uvijek može bolje, ali elementi iz filma i serije koji prikazuju pobjedničku Hrvatsku vojsku s pobjedničkim karakterom imaju iznimno veliku važnost. Drago mi je da se snimaju i ministarstvo će i dalje poticati snimanje filmova o Domovinskom ratu – kazao je ministar Medved kojeg pitamo kako mu se svidjela ekranizacija njegova lika, koji tumači mladi glumac Boris Barukčić.

– Iznimno je zahtjevno snimati film o akterima koji su živi i koji su svjedoci tog vremena. Uistinu je nezahvalno komentirati moju ulogu u filmu, ali važnije od toga je nastaviti sa snimanjem filmova o Domovinskom ratu – zaključio je ministar Medved.

