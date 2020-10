Obiteljski liječnici: Ne pristajemo biti žrtveno janje i alibi za nerad administracije

Ne pristajemo biti žrtveno janje, poručla je Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) u priopćenju upućenom javnosti kao odgovor na izjavu ministra Vilija Beroša koji je od njih zatražio veći angažman u borbi protiv Covid-19 epidemije.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Ministre Beroš, KoHOM ne pristaje biti žrtveno janje! Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) apsolutno neprihvatljivom drži izjavu ministra zdravstva Beroša kojom je prozvao obiteljske liječnike optuživši ih da ne rade dovoljno. KoHOM smatra da takvom generalizirajućom izjavom ministar Beroš traži žrtveno janje za nagomilane probleme u hrvatskom zdravstvenom sustavu, koji prijeti ozbiljnim urušavanjem. Obiteljski liječnici savjesno i bez prekida u svojim ordinacijama rade od početka epidemije virusa covid-19 i ne pristaju biti alibi za nerad i nesposobnost zdravstvene administracije. Podsjećamo ukupnu javnost da obiteljski liječnici nikad nisu odbili pomoći kolegama epidemiolozima. Itekako smo svjesni teške situacije u kojoj se nalazi hrvatski zdravstveni sustav.

Zato smo, unatoč pojačanom vlastitom poslu, od prvog dana dežurali u tzv. covid-ambulantama. Svim svojim pacijentima sa sumnjom na covid-19 dogovaramo testiranja, javljamo im rezultate (ako ih dobijemo!), savjetujemo ih, a one koji su oboljeli od koronavirusa - liječimo. Ističemo da su najveći broj oboljelih liječili upravo obiteljski liječnici. Uz sve navedeno da olakšamo posao kolegama epidemiolozima preuzeli smo ukupno cijepljenje protiv gripe koje je još uvijek u tijeku. Ponavljamo, i nećemo se umoriti od ponavljanja, da dolaskom virusa covid-19 nisu prestale sve ostale bolesti. Naši pacijenti i dalje imaju kronične i teške bolesti koje treba pratiti i liječiti - dijabetes, hipertenziju, kroničnu opstruktivnu bolest pluća, astmu, anksiozno-depresivne poremećaje, maligne bolesti, razne povrede i invaliditete, dječje bolesti i druge bakterijske i virusne infekcije koje nisu nestale. Naši nepokretni, stariji ili teško bolesni pacijenti i dalje trebaju imati mogućnost da im obiteljski liječnik dođe u kućnu posjetu. Radno aktivna populacija također mora na vrijeme dobiti, i dobiva, svu potrebnu liječničku skrb u ambulantama svojih obiteljskih liječnika.

Problemi obiteljske medicine, a to je prvenstveno manjak liječnika i preopterećenost nepotrebnom administracijom, nisu nastali zbog epidemije. Oni postoje godinama, na što KoHOM sustavno i redovito upozorava i javnost i zdravstvenu administraciju. Dolaskom virusa covid-19 ta se loša situacija samo dodatno zakomplicirala.

Nažalost, ministar i zdravstvena administracija ne žele vidjeti, preuzeti odgovornost i barem pokušati riješiti problem. Iako je to njihov posao, posao za kojeg su dobili mandat i za kojeg su, u konačnici, plaćeni. Još jednom radi istine, a to se može vidjeti iz svih naših dosadašnjih medijskih istupa i službenih priopćenja, ističemo da nikad nismo odbili posao ili rekli da nešto nećemo raditi. Međutim, obiteljski liječnici nemaju vremena loviti kontakte oboljelih od covida-19 i onda ih upisivati repozitorij. Ponovit ćemo: Kad bi obiteljski liječnik morao telefonirati i loviti kontakte za samo jednog svog covid pozitivnog pacijenta, u idealnim bi uvjetima na telefoniranje i administraciju izgubio najmanje sat vremena. Za dva covid pozitivna pacijenta minimalno dva sata. I tako dalje. Vrijeme potrošeno na telefoniranje i administriranje morao bi oduzeti od vremena koje bi inače posvetio svojim bolesnim i potrebitim pacijentima. U konačnici uopće ne bi mogli primati pacijente i liječiti ih.

Stoga u cilju istinitog informiranja javnosti pozivamo HZZO da objavi točne podatke o dnevnom broju pacijenata obiteljskih liječnika, ne samo od početka pandemije nego unatrag nekoliko godina. Do tih podataka godinama bezuspješno pokušavamo doći, zašto ih administracija skriva? Također pozivamo da objave podatke o liječnicima koji navodno nisu u svojim ordinacijama za vrijeme radnog vremena, a što HZZO sugerira. Ministra Beroša pozivamo da objavi sve pritužbe koje dobiva od pacijenata, ne samo na račun obiteljskih liječnika već svih liječnika, ali i zdravstvene administracije. Nakon što je predsjednik vlade 26. svibnja, uoči predizborne kampanje, proglasio pobjedu nad koronavirusom, bilo je dovoljno vremena da se sustav pripremi za očekivani drugi val. Obiteljski liječnici ne žele preuzeti odgovornost zato što to, unatoč relativno mirnim ljetnim mjesecima, nije učinjeno, a čemu, nažalost, svjedočimo ovih dana. KoHOM izražava podršku svim kolegama liječnicima i svom zdravstvenom osoblju u ovom izrazito zahtjevnom razdoblju.

Svoje pacijente obavještavamo da će obiteljski liječnici i dalje biti maksimalno dostupni u svojim ordinacijama i preko raznih online i mobilnih platformi. Molimo vas za strpljenje i razumijevanje jer se, zbog pregleda pacijenata, vrlo često ne možemo javiti na telefon isti trenutak kada nas zovete. No, kao i do sada, učinit ćemo sve da naši pacijenti, bez obzira na to jesu li ili nisu covid-19 pozitivni, dobiju svu potrebnu liječničku pomoć - stoji u priopćenju.