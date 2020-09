Obiteljska tragedija u Bugojnu: Korona mi je ubila muža i dva sina, pokušali su mi sve sakriti

Nakon što su u razmaku od tri dana preminuli otac i sin, Hajrudin (66) i Adis (42) Duraković, od posljedica koronavirusa, nova tragedija pogodila je njihovu obitelj. Jučer ujutro u Sarajevu je preminuo i Haris Duraković (41), Hajrudinov sin koji je također bio zaražen koronavirusom.

- Nismo majci rekli ni za prvog sina, a umro je i Haris. Ovo je nemoguće izdržati - kratko je za Avaz kazao Kemal Duraković, brat i stric preminulih.

Cijela obitelj

Prvo je 31. kolovoza preminuo Hajrudin (66), nije se uspio izboriti s opakim virusom. Tri dana nakon toga ista sudbina zadesila je njegova najstarijeg sina Adisa (42). Dok su pokapali najstarijeg brata, borbu za život u sarajevskoj bolnici vodio je mlađi brat Haris (41). Nažalost, korona je bila jača i od njega. Na koronu je bio pozitivan i najmlađi sin Džemal. On je, kako je prije nekoliko dana na Facebooku objavio njegov stric, prebrodio krizu i koronu te je iz bolnice pušten u kućnu izolaciju.

S koronom se izborila i supruga i majka nesretnih Durakovića. Od korone je bila jača, ali ona joj je donijela bol koja je za svaku majku teža od bilo koje bolesti. U samo osam dana izgubiti dva sina i muža. “

Za njezina supruga Hajru smogli smo snage reći joj da je umro. Odgovorila je: ‘Znam, bio je on sinoć ovdje kod mene na krevetu. Ispričali smo se dugo. Oprostili smo jedno drugom i zadužio me da čuvam djecu.’ Usnula je njegovu smrt. Jutros je zovem da vidim je li dobila limunadu, kaže da jest i da se lijepo osvježila, a onda me pita: ‘Kemo, kako su mi djeca?’ Slagao sam. Tko će majci reći da joj nema sina prvorođenca Adisa, tko će majci reći da je Haris na granici života i smrti’ Tko i na koji način???”, napisao je nakon Adisove smrt Kemal.

Presjek stanja

Koronavirus je bio poguban i za Franu Mioča, hrvatskog ratnog vojnog invalida, tajnika HVIDR-e Tomislavgrad i člana Predsjedništva HVIDR-e HVO Herceg Bosne. Mioč je preminuo 7. rujna u bolnici u Mostaru. U BiH je testiran 2061 uzorak i koronavirus je potvrđen kod 304 osobe. Preminulo je pet osoba, dok su se 342 osobe oporavile. Od početka pandemije potvrđena su 21.964 slučaja koronavirusa u BiH. Preminulo je 669 osoba, a oporavile se 15.172. Aktivna su 6123 slučaja. U FBiH je 227 novozaraženih. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama osim u Posavskoj.

Na bolničkom liječenju je 47 bolesnika, od kojih dva na kisiku, a sedam na respiratoru. Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljena su četiri smrtna ishoda. Preminula su tri muškarca iz Bugojna, Sarajeva i Živinica te žena iz Visokog. Koronavirus je potvrđen kod još 72 osobe u RSu, a preminula je starija žena iz Foče. U Brčkom je prijavljeno pet novih slučajeva.