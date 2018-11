Obitelj sumnjala u njegovateljicu, a onda je postavila kameru... Imali su što i vidjeti

Nakon što su počeli sumnjati u njegovateljicu koja je brinula o 83-godišnjoj ženi, njezina obitelj odlučila je postaviti kamere u kuću.

Starica je, naime, patila od demencije pa je njegovateljica Sophy Retallick svakoga dana dolazila u njezinu kuću kako bi joj pružila svu potrebnu skrb.

Nakon nekoliko mjeseci obitelj iz Truroa u engleskom Cornwallu počela je sumnjati u njegovateljičine poštene namjere pa je postavila kamere u kući u kojoj je živjela 83-godišnjakinja.

Snimke su otkrile ono u što su sumnjali, njegovateljica, inače majka dvoje djece, krala je novac dementnoj starici.

Otkrivena je u svibnju, a sada je proglašena krivom te je dobila tri mjeseca zatvora.

Morat će odraditi i 80 sati dobrovoljnog rada te deset tretmana rehabilitacije. Žrtvi mora vratiti 250 funti, platiti sudske troškove od 85 funti te odštetu od 110 funti.

Odvjetnik kradljivice branio ju je na sudu tvrdeći da ima mentalne probleme te da nije bila osuđivana, piše Cornwall live.

– Pati od manične depresije i astme. Uzima mnogo lijekova. S obzirom na to da joj je suprug dobio novi posao, smanjene su im olakšice pa se morala vratiti na posao, a nije si mogla priuštiti sve potrebne lijekove. Kada je uhvaćena, bila je potpuno iskrena i otvorena s policijom – branio ju je odvjetnik, no to nije bilo dovoljno.

