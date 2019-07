Obitelj Brkić šest godina živi pod ovrhama: 'Prosili smo za kruh od obitelji'

Vlada prihvatila primjedbe

– Novim Ovršnim zakonom, koji je Vlada sa sjednice uputila u redovitu saborsku proceduru, želi se postići ekonomičniji, učinkovitiji i moderniji ovršni postupak uz uravnoteženu zaštitu dostojanstva dužnika, a glavna je promjena njegovo vraćanje pod nadzor suda, dok javni bilježnici postaju pomoćno tijelo u postupku – ponovio je jučer na Vladi ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković svoju staru “mantru” predstavljajući novi Ovršni zakon.

Premda posljednjih pet mjeseci, otkad je završilo javno savjetovanje, nisu ni riječ rekli o tome koje su od 400 primjedbi koje su pristigle na zakon prihvatili, iz jučerašnje prezentacije vidljive su neke bitne izmjene: nakon opetovanih kritika o tome da se u rezanju troškova “zaboravilo” na odvjetničke tarife koje su i najskuplje u postupku, u najnovijoj je prezentaciji vidljivo da je odvjetnički trošak smanjen u više stavki; sastavljanje ovršnog prijedloga za dugove do 2990 kn umjesto 150 kn plus PDV sad je u e-ovrhama preimenovano u trošak ispunjavanja obrasca i limitirano na 50 kn plus PDV, a nema više ni odvjetničkog troška dostave na provedbu Fini od 125 kn plus PDV, dok se za veći dug, primjerice za 5800 kn odvjetnički trošak sastavljanja ovršnog prijedloga od 750 kn plus PDV smanjuje na 50 kn plus PDV, a trošak dostave od 375 kn plus PDV ukida. Usto, dosad nezaštićena primanja obrtnika i slobodnih zanimanja također će dobiti zaštićeni dio. Podiže se iznos glavnice duga za koju se ne može ovršiti nekretnina na 40.000 kn, a ovrhe nekretnina neće se provoditi uopće tijekom zime. Poslodavci i HZMO više neće provoditi ovrhe.