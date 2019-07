Dadilja dječaka ispričala tešku životnu priču: 'Tata mi je rekao da me više ne žele...'

Dadilja (20) dvogodišnjeg dječaka koji je prošli tjedan s ozljedama doveden u bolnicu u Zagrebu, a koja je zajedno s dječakovom majkom završila u istražnom zatvoru, još je lani za medije ispričala svoj težak životni put.

Kako pišu 24 sata, dadilja je završila iza rešetaka zbog sumnje da je zlostavljala dječaka, slomila mu ruke te mu na kožu gasila opuške, a dječakova majka (24), dadiljina poznanica, zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti koje je rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama djeteta. Obje niječu krivnju.

Dadilja je lani kao 19-godišnjakinja ispričala kako se rodila u siromašnoj obitelji uz još šestero djece, a starijih dvoje već je bilo u domu. Nju i dvije starije sestre centar je tad smjestio u udomiteljsku obitelj, a jedna sestra rodila se s intelektualnim poteškoćama.

- Udomitelji kod kojih su nas smjestili bili su grozni ljudi. Nisu nam davali hranu nego su starije sestre krale od njih. Hodale smo u dronjcima i spavale na prljavim madracima - pričala je.

Kad je imala pet i pol godina socijalna služba našla je posvojitelje koji su pristali posvojiti tri sestre.

- Ti su ljudi moji pravi mama i tata. Oni su me naučili što je to ljubav i obitelj i do groba ću im biti zahvalna na tome. Pružili su mi nezaboravnih devet godina, u kojima sam imala dom, vlastitu sobu, obitelj - govorila je.

Međutim, lošija vremena krenula su kad je jedna od sestara, kako je rekla dadilja, lažno optužila njihova oca za seksualno zlostavljanje. Obitelj se raspala... Dadilja je tada imala 14 godina.

- Tata me jedne večeri dočekao na vratima držeći vrećicu s mojim stvarima i rekao mi da sad mogu otići susjedi jer me oni više ne žele pod svojim krovom - kazala je djevojka. Nakon novih negativnih iskustava s udomiteljima počela je piti i završila je na dječjoj psihijatriji u Kukuljevićevoj u Zagrebu pa u Puli, gdje, kaže, uglavnom smještaju djecu koja su sudski slučajevi.

- Počela sam krasti po dućanima da se uklopim. Svaki nedozvoljeni izlazak tretirao se kao bijeg. U međuvremenu sam završila tečaj za pomoćnu kuharicu. Odgojitelji su bili apsolutno nepristupačni. Nitko od nas tamo nije za njih bio osoba s osjećajima. Nitko me nikad nije pitao zašto se zapravo ponašam tako kako sam se ponašala - rekla je djevojka, koja je do punoljetnosti boravila je u domu u Bedekovčini, a onda je upoznala dečka i zaljubila se. Tvrdila je da je zadovoljna jer konačno živi svoj život onako kako želi, da nema problema sa zakonom, ne pije, ne drogira se...