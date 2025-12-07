Obilježena 34. godišnjica ubojstva Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca

Srpsko narodno vijeće (SNV) i Antifašistička liga Republike Hrvatske, uz potporu Grada Zagreba, obilježili su u nedjelju 34. godišnjicu ubojstva, Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca na sljemenskom lokalitetu Adolfovac, mjestu gdje su u noći na 8. prosinca 1991. ubijene dvanaestogodišnja Aleksandra i njezina majka Marija.

Uz veliki broj građana i građanki Zagreba, komemoraciji su prisustvovali, Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Boris Milošević, predsjednik SNV-a, Vesna Teršelič i Zoran Pusić ispred Antifašističke lige RH, Rada Borić i Damir Bakić, saborski zastupnici stranke Možemo!, Lora Vidović i Emina Višnjić, Grad Zagreb, dok je Hrvoje Ryznar, čitao poeziju.

Mihajlo Zec ubijen je te noći u Poljaničkoj ulici kada je pokušao pobjeći iz svoje kuće na Trešnjevci u koju su oko 23 sata upale naoružane osobe iz postrojbe kojom je zapovijedao Tomislav Merčep. Svjedokinje ubojstva, njegovu suprugu i maloljetnu kći, zločinci su odveli do planinarskog skloništa Adolfovac na Sljemenu te ih tamo pogubili.

07.12.2025., Zagreb

Predsjednik SNV-a Boris Milošević rekao je da njihovo okupljanje jednom godišnje na taj datum, jedan od rijetkih trenutaka tijekom godine kada spomen ploča postavljena na mjesto zločina ispunjava svoju funkciju te nas suočava s vlastitom prošlošću, upozorava, informira da su ubijeni majka i dijete.

Zločin su, dodao je počinili pripadnici pričuvnog sastava MUP-a koji su te večeri upali u kuću obitelji Zec, iako nisu imali niti razlog, niti valjan dokument potreban za ulaz u kuću, ni dozvolu za pretragu koju su izvršili.

"Nakon počinjenog zločina nisu odgovarali. U među vremenu su dobili odlikovanja, unaprjeđenja, povlaštene mirovine, pomilovanja za druge zločine. Ipak, važno je znati da je prije nekoliko godina pravomoćno po zapovjednoj odgovornosti osuđen njihov zapovjednik, Tomislav Merčep, kao zapovjednik postrojbe koja na Kutinskom, Zagrebačkom i Pakračkom području nezakonito zatvorila najmanje 52 osobe od kojih su 43 ubili", kazao je Milošević.

Poručio je da se sjećajući Aleksandre i njenog života obavezuju boriti se za bolje društvo, gdje niti jedno dijete neće strahovati za svoju sigurnost.

Korlaet; Komemoracija je čin otpora društvenoj isključivosti i podsjetnik na krhkost sustava

Zamjenik zagrebačkoga gradonačelnika Luka Korlaet istaknuo je kako se nalaze na najtužnijem mjestu, gdje su smaknute Aleksandra i njezina majka Marija. "Vozeći se vijugavom cestom prošli smo djelić jeze koje su prošle majka i kći prema svom stratištu", kazao je.

07.12.2025., Zagreb

Napomenuo je kako je ono "što se tu dogodilo monstruozan zločin te da taj strašni kraj i odlazak dvaju nevinih bića stvara odgovornost nas koji ostajemo".

"Komemoracija je čin otpora društvenoj isključivosti i podsjetnik na krhkost sustava, koji je potrebno održavati i njime se baviti", rekao je Korlaet i dodao kako je sustav podložan devijacijama te da lako može stvoriti preduvjete za "banalnost zla".

Naglasio je kako sve čine da to onemoguće i kao uprava čine sve da učine grad bez mržnje i grad nulte tolerancije na nasilje.

Karlo Držaić, član Savjeta Mreže antifašistkinja Zagreba rekao je da se danas prisjećaju Marije, Aleksandre i Mihajla, te time ispravljaju nepravdu povijesti, ali se i suprotstavljaju ponavljanju vremena i mjesta koje su stvorile tih "pet maskirnih uniformi".

U SNV-u napominju da je nakon višegodišnjih napora i inicijativa za obilježavanje mjesta zločina, Grad Zagreb u suradnji sa SNV-om postavio 2023. spomen-ploču za tragično nastradalu obitelj, a u tijeku je projekt izgradnje memorijalnog kompleksa.