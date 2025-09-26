Naši Portali
JASNA PORUKA

Trumpu je prekipjelo: 'Neću to dopustiti. Dosta je bilo'

VL
Autor
Hina
26.09.2025.
u 07:18

Trump je to izjavio u trenucima dok je Netanyahu stizao u New York kako bi u petak održao govor u UN-u.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, a uoči govora izraelskog premijera na Općoj skupštini UN-a. Time je, navodi Reuters, odbacio pozive nekih krajnje desničarskih političara u Izraelu koji žele proširiti suverenitet nad tim područjem i ugasiti nade za održivu palestinsku državu.

S pritiskom političkih saveznika da anektira Zapadnu obalu suočen je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, što je izazvalo uzbunu među arapskim čelnicima, od kojih su se neki u utorak sastali s Trumpom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN), navodi agencija.

"Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dopustiti. To se neće dogoditi. Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Trump je to izjavio u trenucima dok je Netanyahu stizao u New York kako bi u petak održao govor u UN-u. Netanyahuov ured nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar Trumpovih izjava.

Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila

Avatar Igre gladi
Igre gladi
07:52 26.09.2025.

Već sutra će Trump biti oduševljen Izraelom, Natanjahuom i hrabrom izraelskom vojskom. Što god kaže ovaj klaun, ne vrijedi niti papira s kojeg je to pročitao.

