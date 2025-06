Nuklearno srce Irana probija samo mala atomska bomba

Iran je jučer poručio da neće razgovarati o budućnosti svojeg nuklearnog programa dok traju izraelski napadi, u vrijeme dok ga Europska unija nastoji vratiti za pregovarački stol, a Sjedinjene Države razmišlja hoće li se uključiti u sukob. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u Ženevi da nema prostora za pregovore sa SAD-om "sve dok ne prestane izraelska agresija". No u petak poslijepodne u Ženevi su s iranskim predstavnicima raspravljati ministri vanjskih poslova Francuske, Velike Britanije i Njemačke te šefica europske diplomacije Kaja Kallas o situaciji u Iranu i iranskom nuklearnom programu. Dvoje europskih diplomata reklo je da će Arakčiju prenijeti poruku da je SAD i dalje otvoren za izravne pregovore, no i da su slabi izgledi za trenutačni napredak pregovora. Naime, Bijela kuća objavila je u četvrtak da će predsjednik Donald Trump u iduća dva tjedna odlučiti hoće li se SAD uključiti u sukob, napominjući da postoji mogućnost pregovora s Iranom u skoroj budućnosti.

Prije neki dan spominjao je Trump dva dana i tražio hitnu evakuaciju Teherana, no očito razdori u MAGA pokretu, oko pitanja intervencije u Iranu, čine da djeluje ipak suzdržanije. Naime, zadnja istraživanja pokazuju da u općoj populaciji tek 25 % stanovnika Sjedinjenih Američkih Država podupire američko uključenje u napad na Iran. Među onih 75 % koji se, u manjoj ili većoj mjeri, protive američkom uključenju u izraelsku intervenciju, i mnogi su republikanci i pripadnici MAGA pokreta, a koji podsjećaju Trumpa na njegovu mantru "Amerika na prvom mjestu" i najavu prekida intervencija u strane sukobe. MAGA pokret se boji da bi američko uključenje u sukob u Iranu mogao svratiti pozornost s Trumpovog djelovanja u SAD-a, a tu se prvenstveno misli na antimigracijsko djelovanje američke Vlade.

Stoga se, izgleda, Trump odlučio na dodatni rok od dva tjedna, nadajući se da će u tom vremenu iranska strana ipak pristati na pregovore, u vrijeme kada izraelska avijacija nesmetano djeluje iznad Irana, te vrlo uspješno gađa zadane ciljeve. Osim jednog. To je iransko podzemno postrojenje za obogaćivanje urana Fordow koje se nalazi 30 kilometara sjeverno od iranskog grada Qom. Ono je ukopano iznimno duboko i kao takvo nepristupačno bombama i projektilima koje posjeduje Izrael. Stoga je Izrael lobirao kako bi se u sukob uključile SAD koje jedino imaju potrebnu bombu za koju se smatra da bi mogla uništiti to postrojenje. To je bomba GBU -57 MOP, precizno vođena bomba klase "bunker buster" mase 14 tona, razvijena za Američko ratno zrakoplovstvo koji ju jedini i posjeduju. No, iako mnogi smatraju da bi ta bomba mogla doseći ukopano postrojenje, nisu svi sigurni u to, a neki analitičari upozoravaju da bi njeno korištenje moglo izazvati i curenje radioaktivnosti. No, Izrael shvaća da bez uništenja tog postrojenja, njihov posao, kojeg su započeli u Iranu, neće biti završen.

Još otprije rekli su da razmatraju i druge mogućnosti, ako se SAD ne uključi, a to je žestoko bombardiranje lokacije s onim projektilima koje imaju, kao i kopneni napad na lokaciju i uništenje postrojenja iznutra. Trump se, očito, nada da bi u ova dva tjedna Iran sam odlučio, u pregovorima, na rasformiranje postrojenja Fordow. No, ovih dana se spominjalo i potencijalno američko korištenje taktičkog nuklearnog oružja u Iranu, upravo za uništenje Fordowa. "Takav scenarij predstavljalo bi katastrofalan razvoj događaja", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a citirala ga je ruska državna novinska agencija TASS. Naime, britanski list Guardian objavio je da su američki obrambeni dužnosnici brifirani da konvencionalnim bombama neće moći u uništiti iransko podzemno postrojenje za obogaćivanje uranija u Fordowu, već da će najprije biti potrebni napadi konvencionalnim bombama, a potom taktičkim nuklearnim oružjem koje bi izbacili iz bombardera B-2.

Sve krvaviji udari



Međutim, britanske novine rekle su da američki predsjednik Donald Trump ne razmatra korištenje taktičkog nuklearnog oružja u Fordowu te da tu opciju nisu predstavili ministar obrane Pete Hegseth i čelnik Združenog stožera general Dan Caine na sastancima u Bijeloj kući. Za to vrijeme sukob između Izraela i Irana se nastavlja. Izrael provodi masovno bombardiranje ciljeva diljem Irana, dok Iran uzvraća različitim balističkim projektilima koji, čini se, za razliku od proteklih dana sve češće probijaju izraelsku protuzračnu obranu. Iran ne ispaljuje više onako masovne valove projektila, kao u prvim danima, a mnogi smatraju da je tome razlog uništenje brojnih lansera od strane Izraela na početku i tijekom njihove vojne akcije. No, iako ispaljuje u valovima brojčano manje projektila nego prije, čini se da veći postotak izbjegne izraelsku protuzračnu obranu. U petak popodne tako je Iran objavio da je izveo 17. val napada od početka sukoba, s 15-ak projektila, a podaci pokazuju da ih je pet pogodilo izraelsko tlo.