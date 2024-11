Novosađanka čija je unuka bila na Željezničkom kolodvoru u vrijeme nesreće: 'Ne znam je li živa ili mrtva'

Nitko mi od rodbine ništa ne govori, samo znam da je bila tamo. Otišla je u Beograd zbog studija, a sad ne znam da li je živa ili mrtva, jadno moje dijete - ispričala je uplakana baka za novinare u Novom Sadu, u satima nakon što je grad pogodila jedna od najvećih tragedija u modernijoj povijesti. Naime, danas prije podneva srušila se betonska nadstrešnica i usmrtila najmanje 13-ero ljudi, među kojima je i 6-godišnja djevojčica.

Zasad je spašeno troje ljudi, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, a u gradu je od sutra proglašen trodnevni Dan žalosti, dok će na razini cijele Srbije sutra biti proglašen Dan žalosti. U masi ljudi u Novom Sadu bila je i starija žena koja cijeli dan nije dobila nikakve vijesti o svojoj unuci, koja je u to vrijeme krenula prema Željezničkom kolodvoru. Novosađanka je i sama čula buku kada je pala nadstrešnica.

- Krenula sam danas za Beograd kod kćeri, pola sata prije polaska jutros zvala me i rekla da se prehladila da ne dolazim. Nekoliko trenutaka kasnije, odlučila sam izaći kako bih prošetala i u tom trenutku meni iza leđa čula se strašna buka. Nisam znala šta me snašlo, mislila sam da je potres, toliko mi se zatreslo tlo pod nogama. Kad sam podigla pogled, zaprepastio me prizor, sam Bog me spasao što nisam otišla, ali mnogo ljudi je izginulo i ko zna koliko ima još - ispričala je za Kurir.rs.

Ispod ruševina su prethodno izvučene tri teško ozlijeđene osobe koje su prebačene u bolnicu s ozljedama opasnim po život. Hitne službe i spasilačke ekipe i dalje su na mjestu nesreće. "Riječ je o veoma teškoj i masivnoj konstrukciji, koju je veoma teško podići i prići do ozlijeđenih", rekao je ranije Dačić za RTS.

