Novih dvjestotinjak otkaza u pulskom Uljanik Brodogradilištu

Nakon što je u ponedjeljak 174 radnika Uljanik Brodogradilišta dobilo odluku o otkazu ugovora o radu ta procedura, za koju se znalo da neizbježno slijedi nakon otvaranja stečaja, odvijala se i u utorak kada je još dvjestotinjak radnika dobilo otkaz ugovora među kojima i predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

"Nakon 32 godine provedenih u pulskom Uljaniku, danas sam dobio otkaz ugovora o radu i slobodan sam čovjek. Radnici su raspodijeljeni u manje grupe kako bi im timovi Zavoda za zapošljavanje operativnije prenijeli informaciju o tome što ih očekuje unutar otkaznog roka i pravima koje imaju u stečaju.

Međutim, unatoč tomu, dio radnika ne zna što im je sada činiti i upravo iz tog razloga žao mi je što jučer nismo organizirali veliki radnički skup kako bi radnici dobili upute kako dalje", kazao je za Hinu Cerovac dodavši kako će do kraja tjedna gotovo svih 1118 radnika Uljanik Brodogradilišta dobiti otkaz ugovora o radu.

"Sve je to tužno, no bili smo svjesni kako cijela ova priča oko Uljanika ne može nikako završiti dobro. No, mislim da su radnici tek jučer i danas shvatili da stvarno nema dalje i da je ovo definitivni kraj", poručio je Cerovac.

Cijela procedura uručenja otkaza ugovora koja je započela u ponedjeljak odvijat će se i u narednim danima kada će otkazi biti uručeni svim radnicima. Samo u Uljanik Brodogradilištu, najvećoj tvrtki u sklopu Uljanik Grupe, to je 1.118 radnika, od kojih na Pulu otpada 1.058, a na Rijeku 60 otkaza.