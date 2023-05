Novi zaplet na suđenju Mamićima - obrana tražila izuzeće svih kaznenih sudaca

Novi pokušaj obrane da se drugi proces protiv Zdravka Mamića, brata mu Zorana, sina Marija i još četvero optuženih makne iz Osijeka, pa čak i prekine, odigrao se jutros u sudnici Županijskog suda u Osijeku. Naime, odvjetnik Filip Glavaš, koji zastupa odbjeglog Zdravka Mamića, dostavio je Sudu na Praznik rada kasno navečer podnesak u kojemu se ističe prigovor apsolutne nenadležnosti Županijskog suda u Osijeku za vođenje ovog postupka. Uz podnesak, stiglo je i pravno mišljenje profesora Davora Derenčinovića koje je izrađeno po nalogu Zdravka Mamića 2019.

– Iz optužnice proizlazi da je navodna šteta nastupila izvan RH pa slijedom navedenog ne postoje pretpostavke da se po toj optužnici vodi kazneni postupak ne samo pred ovim sudom, nego bilo kojim sudom na području RH. Što se tiče načela aktivnog personaliteta, smatramo da ni u odnosu na njega ne postoje pretpostavke da se vodi postupak jer Zdravko Mamić nije dostupan hrvatskom pravosuđu – pojasnio je odvjetnik Glavaš.

– Profesor Davor Derenčinović, koji je trenutno sudac Europskog suda za ljudska prava, dao je zaključak kako su, po njegovom mišljenju, sva tijela u RH koja vode kazneni progon po toj optužnici dužna obustaviti svaki postupak. Predlažemo da se stoga donese presuda kojom se optužba odbija – nastavio je Glavaš.

I to nije sve. Na samom početku rasprave, sudac Davor Mitrović rekao je kako je kao neustavan odbijen prijedlog obrane s prošle rasprave, a kojim se tražilo izdvajanje iz spisa gotovo 60 stranica dokaza kao nezakonitih.

– Radi se o dokazima koji nisu trpjeli odgodu te ih je Županijski sud u Zagrebu morao provesti – kratko je obrazložio Mitrović.

Na upit odvjetnika Ivana Stanića, koji brani Marija Mamića, hoće li obranama dostaviti zasebno rješenje o odbijanju tog prijedloga, sudac je odgovorio kako to neće učiniti. Uslijedio je Stanićev zahtjev za izuzećem 11 sudaca i dva sudska savjetnika, što je, ukratko, čitav kazneni odjel osječkog suda. Da ih se sve izuzme, pojasnimo, Mamićima ne bi imao tko suditi, ne bi se moglo sastaviti novo tročlano sudsko vijeće, pa spis zaista više ne bi mogao ostati u Osijeku.

VIDEO Konačni pad Zdravka Mamića: Od moćnika kojeg su se bojali do teškog poraza koji ga šalje u ropotarnicu povijesti

– Naime, obrana Marija Mamića je još u odgovoru na optužnicu 2017. godine podnijela prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza, taj isti prijedlog ponovila je detaljno i na sjednici optužnog vijeća u svibnju 2019., potom je isti prijedlog ponovljen ovom vijeću 2021., te je isto to učinila i na raspravi 2023. Obzirom je optužno vijeće ovoga suda na sjednici oduzelo pravo obrani Marija Mamića za predlaganje izdvajanja dokaza, obrani nije preostalo drugo nego da taj prijedlog ponovi ovom vijeću. Međutim, u pogledu oduzimanja prava obrani na podnošenje tog prijedloga, Vrhovni sud je prihvatio žalbu Marija Mamića te je izrijekom naveo da je njegovoj obrani oduzeto pravo da se o tom njegovom prijedlogu odluči, kao i da ta odluka prođe kontrolu i provjeru suda drugog stupnja, i to neovisno o sudu koji postupa u predmetu. Ne samo to, nego je u toj svojoj odluci VSRH izrijekom naveo da iz sadržaja samog prijedloga obrane Marija Mamića doista proizlazi procjena o vjerojatnosti njihovog uspjeha ili je u najmanju ruku takva vjerojatnost barem dvojbena te da će raspravno vijeće ponovno biti u prilici o tome odlučivati, a obrana taj prijedlog ponovno postaviti – rekao je branitelj Stanić.

Dodao je kako je u međuvremenu došlo je do izmjene jedne odredbe Zakona o kaznenom postupku u kojoj je “izrijekom uređeno da će se povodom prijedloga za izdvajanje dokaza na sjednici vijeća morati donijeti zasebno rješenje na koje će stranka imati pravo žalbe sudu drugog stupnja”.

– Racio odredbe je nedvojben, kao što je nedvojbeno i da je obrani Marija Mamića oduzeto to pravo na podnošenje prava za izdvajanje, te kumulativno, i na odlučivanje suda drugog stupnja. Takvo oduzimanje prava nastavilo se današnjom odlukom na način da nema zasebnog rješenja, da protiv istoga nije moguća zasebna žalba te da o istoj neće odlučivati sud višeg stupnja. To je ozbiljno narušavanje procesnog prava obrane Marija Mamića koje se događa već više puta. O navedenom prijedlogu na Županijskom sudu u Osijeku do sada je odlučivalo više sudaca i vijeća, koji su izravno ili neizravno podržali stav da Mario Mamić ne može sa svojim prijedlogom, pa i mogućom žalbom izaći pred neki drugi, viši sud. Na takav način suci Županijskog suda u Osijeku, na čelu s predsjednikom suda zvonkom Vrbanom, ozbiljno su uskratili procesna prava optuženiku. Imaju li se u vidu činjenice vođenja postupka protiv nekih sudaca osječkog suda, sasvim je izvjesno da će suci biti ispitani ili su već ispitani kao svjedoci. Tada bismo došli u situaciju da su suci koji odlučuju o pravima Marija Mamića ujedno i zainteresirani za ishod postupka koji se vodi protiv Zdravka Mamia, čime dolazimo u nezavidnu situaciju koja može rezultirati narušavanjem i oduzimanjem procesnih prava Mariju Mamiću I formiranjem pristranog stava u odnosu na postupak koji se vodi protiv njega. Zato tražimo izuzeće sudaca, budući da ne postoji drugi način – kazao je Stanić.

USKOK-ov tužitelj Sven Mišković usprotivio se tim prijedlozima.

– Prijedlog kolege Glavaša već je ranije istican. Nema dvojbe da je kazneno djelo počinjeno u Austriji, ali je posljedica nastupila u Zagrebu. Nadalje, Zdravku Mamiću određeno je suđenje u odsutnosti pa ne vidim kako mu se ne bi moglo suditi u RH. Što se tiče Marija Mamića, radi se o pokušaju daljnje odgode ovog postupka. Razlozi za izuzeće sudaca nisu takve kvalitete da bi se o njima moglo raspravljati. Nije jasno zašto se sumnja u pristranost predsjednika suda i drugih sudaca, posebice nije jasno zašto se traži izuzeće sudskih savjetnika – komentirao je Mišković. Uslijedila je stanka do podneva, kako bi predsjednik suda mogao odlučiti o prijedlozima.