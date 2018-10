Novi zajam za stanove i za kvadrate skuplje od 1400 eura

Agencija za promet nekretnina (APN) u javnu je raspravu pustila izmijenjeni program POS plus, po kojemu će oni koji kupuju prvu nekretninu za stanovanje od države moći dobiti zajam u iznosu od 400 umjesto ranijih 200 eura po četvornom metru stana.

Program je i dalje namijenjen za kupnju gotovih stanova, a novost u odnosu na program koji je 2013. lansirala tadašnja ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš jest i to da je ukinuta maksimalna cijena kvadrata stana za koji se na ovaj način mogao dobiti državni zajam, a koja je iznosila 1400 eura.

Prednost u dobivanju zajma u okviru programa POS plus imat će zaštićeni najmoprimci koji koriste stanove u vlasništvu privatnih osoba, a država ih na ovaj način nastoji obeštetiti jer će se najkasnije 1. rujna 2023. morati iseliti iz stanova u kojima žive. Upravo u tomu leži i razlog za micanje gornje granice cijene stanova koji se na ovaj način mogu kupiti. Naime, u resornom Ministarstvu graditeljstva podsjećaju da se većina stanova sa zaštićenim najmoprimcima nalazi u gradskim središtima, u kojima je kvadrat skup, pa se ovako nastoji izići ususret onim najmoprimcima koji se uspiju s vlasnicima stanova dogovoriti o otkupu stanova u kojima žive.

Otplata do 31 godine

Kao nadomjestak cjenovnog limita postavljen je, kažu, limit maksimalne površine stana za koju se može koristiti ovaj program, i to na 35 četvornih metara za jednu osobu plus dodatnih 10 kvadrata za svakog idućeg člana kućanstva. No, valja napomenuti da je riječ o građevinskom standardu koji je postavljen i u drugim programima kojima država pomaže stambeno zbrinjavanje pa se teško može smatrati nadomjestkom za ukidanje gornje cijene stanova kupnja kojih se financira ovim programom.

Zajam će se moći dobiti i za kupnju garaže ili parkirališnog mjesta vezanog uz stan, a zaštićeni najmoprimci i drugi koji su zainteresirani za državni zajam za rješavanje stambenog pitanja zahtjev će podnositi APN-u, koji će s komercijalnim bankama sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji što bi, očekuju u resornom ministarstvu, trebalo rezultirati povoljnijim kreditima od komercijalnih.

Kredit će se otplaćivati najdulje 31 godinu, pri čemu će se prvo otplaćivati komercijalni kredit, a tek potom državni zajam. Najdulji poček na zajam bit će 28 godina, a u vrijeme počeka na iznos zajma naplaćivat će se kamata od 1 posto, pri čemu se zajam pribraja glavnici kredita.

Po isteku počeka, na državna sredstva u otplati primjenjivat će se kamata od 3 posto, a tijekom cijele otplate vodit će se računa da mjesečni anuiteti budu ujednačeni, odnosno da anuiteti kredita banke budu otprilike na razini anuiteta za otplatu APN-ova zajma. Za kupnju stana bez kredita, samo uz državni zajam, maksimalni rok otplate bit će osam godina, a ako korisnik želi, taj rok može biti i kraći.

Znatne uštede

Cijeli će se program, kao i do sada, financirati iz državnog proračuna, s pozicije APN-a. Do sada je za tu namjenu država izdvajala po pet milijuna kuna godišnje, a iz Ministarstva graditeljstva poručuju da će se, bude li interesa, ta sredstva u idućim godinama povećavati.

Iako je glavni motiv izmjene programa to da se iziđe ususret zaštićenim najmoprimcima, kojima se uz ovaj program nudi i pravo prvokupa državnih i gradskih stanova, prednost u POS-u i kod prijma u domove umirovljenika, u Ministarstvu ističu da program POS plus nudi niz pogodnosti i za sve druge građane koji se na ovaj način odluče riješiti stambeno pitanje.

Prije svega, očekuju da će uvjeti koje će Agencija za promet nekretnina ugovoriti s komercijalnim bankama s kojima ima poslovnu suradnju biti povoljniji od onih na tržištu. Uz to, znatno je povoljnija i kamata na javna sredstva, odnosno na državni zajam koji će se odobriti korisnicima, ističu u Ministarstvu.

Očekuju da će se uštede osjetiti već na mjesečnim anuitetima za ovako ugovorene kredite u odnosnu na komercijalne, a osjetna će, očekuju, biti i ukupna ušteda po završetku otplate.