Novi sastanak medicinskih sestara s ministrima u ponedjeljak: 'Nećemo čekati novi zakon'

Razgovor o povećanju plaća medicinskim sestrama i nezdravstvenom osoblju nastavlja se u ponedjeljak u Ministarstvu zdravstva. Sindikati su čvrstog stava da neće čekati Zakon o plaćama u javnim i državnim službama pa se tijekom sastanka javila mogućnost da do nekog povećanja dođe u granskim kolektivnim pregovorima, koji su u tijeku.

- Nećemo čekati uredbu koja će stupiti na snagu tek dogodine. Ako nam to ne žele riješiti drukčije, tražimo da se to riješi kroz granski kolektivni ugovor - kazala nam je Anica Prašnjak, čelnica sestrinskog sindikata. Taj prijedlog nije apriori odbijen, ali vidjet će se u ponedjeljak što i kako tko misli. - Vjerujem da drugoj strani to rješenje nije neprihvatljivo - kaže Stjepan Topolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Čelnike Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, koji zajedno okupljaju više od 20 tisuća zaposlenih u zdravstvenom sustavu, primile su združene ministarske snage. U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike s njima je razgovarao ministar Marin Piletić, resorni Vili Beroš, i ministar financija Marko Primorac. Uvjeravali su sindikalce kako će sljedeće godine biti donesen Zakon o plaćama u javnim i državnim službama koji će donijeti nove kriterije odnosno platne razrede za sva radna mjesta. Iako sindikalci nisu vidjeli prijedlog tog Zakona, navodno on predviđa koeficijente u rasponu od 0,90 do 8, dok je današnji najniži koeficijent 0,6.

- To jest povećanje, ali mi ne želimo toliko čekati. Ljudi ne mogu izdržati s mizernim plaćama kakve imaju - kaže Stjepan Topolnjak. Sindikatima je krajnje neprihvatljiva i namjera zakonodavca da Zakonom o plaćama propišu neka materijalna prava, koja su sada predmet sindikalnih pregovora. Bude li tako, sindikati ne bi više mogli utjecati na ta materijalna prava i izgubila bi se njihova ključna uloga, a Vlada bi ih u svakom trenutku mogla samostalno i smanjivati, bez pregovora.

