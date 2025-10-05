Novi ruski napad na Ukrajinu: Pod ruševinama zgrade stradala žena, Poljska dignula avione

Rusija je i u nedjelju rano ujutro nastavila sa zračnim napadima dronovima i raketama na zapadnu Ukrajinu, u kojima je, kako su izvijestile ukrajinske vlasti, poginula jedna osoba u Zaporižju, a Poljska je, zbog napada na regije u blizini svoje zemlje, mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi zaštitila svoje nebo.

Prema riječima Ivana Fedorova, guvernera Zaporiške regije, u ovom ruskom "kombiniranom napadu" ubijena je jedna žena, a devet drugih je ozlijeđeno. Na Telegramu je objavio fotografije koje vjerojatno prikazuju mjesto napada, s djelomično uništenom višekatnicom.

Cijela Ukrajina bila je od četiri sata ujutro po lokalnom vremenu pod upozorenjem na zračni napad nakon upozorenja ukrajinskog ratnog zrakoplovstva o ruskim raketnim i bespilotnim napadima. A nakon što je Rusija i pokrenula zračne napade na Ukrajinu, uključujući regije u blizini granice s Poljskom, Poljska je mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi osigurala sigurnost svog zračnog prostora.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti", priopćilo je poljsko operativno zapovjedništvo u objavi na X.

Članice NATO-a na istočnom krilu su u stanju visoke pripravnosti nakon što je Poljska u rujnu oborila sumnjive ruske dronove u svom zračnom prostoru, a viđenja dronova i zračni upadi, uključujući one u Kopenhagenu i Münchenu, doveli su do kaosa u europskom zrakoplovstvu. Litvanska zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena nekoliko sati preko noći u nedjelju nakon izvješća o mogućem nizu balona koji su se uputili prema zračnoj luci kasno u subotu.

Rusija pojačava svoje napade kako temperature padaju, posebno ciljajući ukrajinske energetske objekte. Njena vojska je ovog tjedna pokrenula svoju najopsežniju ofenzivu na ukrajinsku plinsku infrastrukturu, a u subotu su napadi prekinuli opskrbu strujom za oko 50.000 domova u regiji Černihiv.