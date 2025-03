Novi premijer Kanade: Vrijeme suradnje je završeno, uzvratit ćemo Americi trgovinskim mjerama

Novi kanadski premijer Mark Carney rekao je u četvrtak da je vrijeme uske suradnje sa Sjedinjenim Državama "završeno" jer ta zemlja više nije "pouzdani partner". "Stara veza koji smo imali sa Sjedinjenim Državama, bazirana na produbljenoj integraciji naših ekonomija i uskoj suradnji na polju sigurnosti i obrane je završena", rekao je na konferenciji za novinare. Dodao je da se kroz "dan ili dva" treba čuti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, na zahtjev Washingtona.

U srijedu je američki predsjednik objavio svoju namjeru da uvede carine od 25 posto na uvoz automobila. To je mjera najavljena nakon one o carinama na čelik i aluminij. "Protivim se svakom pokušaju da se Kanada oslabi, da nas se podijeli kako bi nas Amerika mogla posjedovati, to se nikada neće dogoditi", rekao je Carney, obećavši da će uzvratiti udarac. "Borit ćemo se protiv američkih carina uzvratnim trgovinskim akcijama koje će imati maksimalan učinak u Sjedinjenim Državama, a minimalan ovdje u Kanadi", dodao je novi premijer, koji je dužnost preuzeo prije manje od dva tjedna.

Carney je rekao da američki predsjednik mora imati "poštovanje prema našem suverenitetu" da bi dijalog bio moguć. Carney i Trump još uvijek nisu razgovarali otkako je novi kanadski premijer preuzeo dužnost, zamijenivši Justina Trudeaua 14. ožujka.