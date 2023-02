Snimke novog potresa u Turskoj: Ljudi su u panici bježali iz kuća na ulicu

Dva nova potresa magnitude 6,4 i 5,8 registrirana su u ponedjeljak navečer u južnoj turskoj pokrajini Hatayju, koja je najgore prošla u potresu 6. veljače što je odnio više od 41.000 života u Turskoj i 6000 u susjednoj Siriji, priopćila je turska spasilačka agencija AFAD. Prema turskim vlastima, u tom području koje izlazi na Sredozemno more ozlijeđeno je osam osoba. U susjednoj Siriji, gdje su se potresi također osjetili, ranjeno je 42 ljudi, javile su spasilačke službe.

Na društvenim mrežama šire se snimke novog potresa, a na njima se vidi kako se automobili tresu, ruše se već oštećene zgrade te se ljuljaju stupovi ulične rasvjete.

A 6.4 magnitude earthquake hit the Turkish city of Hatay once again No major damage has been reported yet🇹🇷

Very disturbing news 💔 may Allah protect our brothers & sisters in Turkey



