Novi potres u Sloveniji, osjetio se kod Rijeke: 'Treslo je nekoliko sekundi'

Potres magnitude 2.4 po Richteru u poslijepodnevnim je satima pogodio Sloveniju, oko 23 kilometra od Rijeke.

Do potresa je došlo na dubini od 13 kilometra, javlja EMSC, a osjetio se i u Hrvatskoj. - Treslo se nekoliko sekundi - javljaju građani iz Kastava. - Osjetilo se lagano podrhtavanje - javljaju iz Rijeke.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 16 km N of #Rijeka (#Croatia) 6 min ago (local time 19:06:47). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/BiyhzihjbV

🖥https://t.co/dsP89gKEwY pic.twitter.com/FD4cuWLSC4