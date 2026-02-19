Otkriveno tko je majka ubijene bebe ostavljene u torbi na austrijskoj granici. Na jednu stvar ona i pomagači nisu računali

Stravičan slučaj, u siječnju pronađenog mrtvog novorođenčeta u Gradišću u Austriji, na austrijsko-mađarskom graničnom prijelazu Nickelsdorf, koji je šokirao Austrijance, dobiva svoj rasplet. Sve je počelo u nedjelju 15. siječnja oko 9 sati ujutro, kada je pokraj kante za smeće, tada nepoznata osoba, ostavila sportsku torbu. Nekoliko sati kasnije, jezoviti šok i gnjusno saznanje. U ostavljenoj je torbi pronađeno beživotno tijelo novorođene djevojčice. Kako u četvrtak piše "Kronen Zeitung" i prenose drugi austrijski mediji, u zajedničkoj akciji istražitelja Odjela za istrage ubojstava Ureda kriminalističke policije austrijske pokrajine Gradišće i nadležnog Državnog tužiteljstva, i u suradnji s međunarodnom policijskom organizacijom Interpol - majka ubijenog novorođenčeta pronađena je u Rumunjskoj.

Majci je tek 17-godina! Mlada Rumunjka je uhićena, kao i njeni navodni pomagači: dvije žene i muškarac. Uhićeni pomagači su navodno iz Njemačke i Rumunjske. Ono, na što inkriminirane osobe nisu računale, kako navode mediji, je domet kamere, koja je snimila stravičan čin. Prema informacijama koje je dobio dnevni list "Kronen Zeitung", snimka kamere na austrijskom graničnom prijelazu pokazuje kako osumnjičena žena izlazi iz autobusa rumunjskih oznaka, s crnom torbom i hoda prema slijepom kutu kamere. Potom ostavlja torbu u kojoj je bilo novorođenče, kraj jedne od kanti za smeće. Beživotno tijelo novorođene djevojčice otkrili su nekoliko sati kasnije putnici, koji su toga dana, putovali na toj relaciji. Nakon prijave stravičnog otkrića, policija je odmah krenula u potragu za autobusom.

Trag je vodio u Rumunjsku. Državno odvjetništvo u Željeznom, glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće izdalo je nalog za obdukciju tijela mrtve bebe, kako bi se utvrdilo vrijeme i uzrok smrti, te ostale pojedinosti u otkrivanju počinitelja tog gnjusnog zločina. Obdukcijski nalaz je pokazao da je djevojčica živa rođena i da je umrla od traumatske ozljede mozga, uzrokovane djelovanjem vanjske sile. Dakle, nasilnom smrću. Navodno je na smrt pretučena, što je potvrdio i prijelom lubanje. Sve osumnjičene osobe su u ekstradicijskom pritvoru i čekaju na izručenje Austriji. Uhićene su u Rumunjskoj i Njemačkoj. Motiv za ovaj čin strave i užasa, i dalje ostaje nejasan. Policija u Gradišću je potvrdila da zajedno s nadležnim Državnim tužiteljstvom nastavljaju s daljnjom istragom.