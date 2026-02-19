Naši Portali
REVOLT PROTIV SISAČKE MEGAFARME

Na Tomislavcu prosvjed protiv ‘pilićarske ekobombe’

storyeditor/2026-01-16/PXL_160126_144796567.jpg
Foto: Matija HabljakPIXSELL
1/6
Autor
Jolanda Rak Šajn
19.02.2026.
u 17:19

Pilićarska ekobomba, kako je zovu, planirana je u neposrednoj blizini domova, vrtića, škola, zaštićenih prirodnih dobara poput parka prirode Lonjsko polje i rijeka, od kojih je Kupa i izvor pitke vode

Ovo nije borba protiv razvoja, nego protiv modela koji iza sebe ostavlja zagađenje, uništena gospodarstva i zdravlje ljudi. Ovo je tren u kojemu odlučujemo hoće li Hrvatska otvoriti vrata prljavim investicijama koje donose propast ili ćemo jasno poručiti da ne pristajemo na ovakva megazla – stoji u pozivu Zelene akcije i Prijatelja životinja, koji u subotu, s građanskim inicijativama “Siščani ne žele biti smetliščani” i “Sunjani ne žele biti smuljani”, organiziraju veliki zagrebački prosvjed protiv najavljenih 20-ak industrijskih megapogona za uzgoj i klanje pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Pilićarska ekobomba, kako je zovu, planirana je u neposrednoj blizini domova, vrtića, škola, zaštićenih prirodnih dobara poput parka prirode Lonjsko polje i rijeka, od kojih je Kupa i izvor pitke vode, a projekti se, ne slučajno, prijavljuju odvojeno kako bi se izbjegla kumulativna procjena učinaka na okoliš, zdravlje ljudi i lokalno stanovništvo. Većina žitelja već više od godinu dana upozorava na ‘pogubni’ megaprojekt i moguću dugoročnu devastaciju cijele jedne županije. Ogorčeni su i domaći peradari. Upozoravaju kako će proizvodnja tovnih pilića, četiri puta veća od one u Hrvatskoj kojom trenutačno pokrivamo oko 85% vlastitih potreba, značiti ključ u bravu za najmanje 250 manjih proizvođača.

Priča koja se valja već tri godine, a investitor je u međuvremenu prešutno kupovao stotine hektara zemlje, tek sad je podignuta i na političku razinu. Protiv farmi su Možemovci, Mostovci..., a HDZ je podijeljen. Sisački gradonačelnik Domagoj Orlić (HDZ) tvrdi kako projekt, odobren u mandatu njegove prethodnice, nije usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom pa “na današnji dan ne može dobiti građevinsku dozvolu za realizaciju”. Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir traži detaljnu analizu utjecaja na domaću peradarsku proizvodnju i ratarski sektor, a ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje kako Vlada nije i ne smije biti protiv investicija, ali ne pod svaku cijenu. “Cilj Ministarstva je jačanje domaće poljoprivrede proizvodnje i samodostatnosti, a ovakvi projekti u tome mogu pomoći jer ubrzavaju rast proizvodnje”.

S druge strane, iz tvrtke Premium Chicken Company Ukrajinca Andriija Mathiukhe, vlasnika FavBet kladionica i investicijskog holdinga Renaissance Capital, koji planira sporne farme, tvrde kako je riječ o “standardnom projektu prehrambene industrije”. Njegov utjecaj na okoliš bit će “apsolutno nikakav”, a uložit će čak 608 milijuna eura i otvoriti 3000 radnih mjesta, ustvrdila je direktorica Renaissancea Suzana Audić Vuletić. Sve, dodaje, rade u skladu sa zakonom, postrojenja će graditi na privatnoj zemlji, a u prvoj fazi planiraju proizvoditi 100 tisuća tona piletine godišnje, od čega bi 15% ostalo u Hrvatskoj, a ostalo išlo u izvoz.

– Moramo vjerovati da će hrvatske institucije, umjesto interesa profitera, zaštititi svoje građane i njihovu jedinu zemlju – izjavljuje pak Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja. Prosvjednici se okupljaju u subotu u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, a uz građane, pridružit će im se i javne osobe poput Darka Rundeka, Sande Hržić, Eve i Gorana Višnjića, Filipa Sertića, Igora Barberića...
