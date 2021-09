Novi potres od 3.6 Richtera kod Siska: Bilo je bučno, njihale su se zavjese

Večeras se na području Siska osjetio novi jači potres magnitude 3.6 po Richteru., izvijestila je Seizmološka služba RH.

Do potresa je došlo jugozapadno od grada Siska, nedaleko od Gline. Bio je na dubini od pet kilometara.

Felt #earthquake (#potres) M3.9 strikes 18 km SW of #Sisak (#Croatia) 7 min ago. Please report to: https://t.co/vDO3dTwD6O pic.twitter.com/9HHShUNsmm