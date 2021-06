Novi potres od 2.6 stupnja u središnjoj Hrvatskoj: 'Skoro su mi stvari popadale'

Slabiji potres ponovno je u večernjim satima zatresao središnju Hrvatsku, s magnitudom od 2.6 stupnja po Richteru.

Potres je zabilježen u 19.45 sati, i to devet kilometara zapadno od Siska odnosno 30 kilometara južno od Zagreba, navodi EMSC.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 30 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 25 min ago. Please report to: https://t.co/hfnLXmIWba pic.twitter.com/kQMYXUbw5W