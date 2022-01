Novi nalog talibana: Dućani s odjećom u Afganistanu moraju ukloniti glave lutkama u izlogu

Talibanski dužnosnici u zapadnoj afganistanskoj pokrajini Herat naložili su dućanima koji prodaju odjeću da uklone glave lutkama u izlogu tvrdeći da su one protivne islamu.

Pokrajinski direktor ministarstva za promicanje vrlina i sprječavanje poroka Aziz ul Rahman rekao je za dpa u utorak da se glave "mora ukloniti".

Vlasnici trgovina pokušali su objasniti talibanskim vlastima da cijele lutke s glavama ne krše islam jer ne predstavljaju "idole" nego ih se koristi samo za izlaganje odjeće za prodaju, no nisu uspjeli. Dućani s odjećom počeli su tako uklanjati glave lutkama, u skladu s direktivom.

"Potrošili su između 80 i 120 dolara na svaku lutku", rekao je. "Možete ih vidjeti u trgovinama u svim muslimanskim zemljama".

Obeidullah Yari, čelnik lokalne poslovne zajednice, rekao je u ponedjeljak da je oko 20 posto dućana već provelo uredbu.

Ministarstvo za promicanje vrlina i sprječavanje poroka, koje je odgovorno za provedbu talibanske interpretacije islama, naredilo je prošli tjedan da se uklone glave lutkama jer su one uvredljive za islam, upozorivši da će kršitelji biti kažnjeni.

Na društvenim medijima kruži snimka koja prikazuje kako vlasnici dućana uklanjaju lutkama glave.

