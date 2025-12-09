U Europi je vrlo popularan: Pula i Križevci prvi pokrenuli novi model iznimno priuštivog stanovanja

NOVI POKUŠAJ OKUPLJANJA DESNICE

Odmah zapelo, 'otpao' ključni akter, Tomislav Jonjić

Jonjić je danas na društvenim mrežama pozdravio inicijativu četiri stranke, ali je i poručio kako je šteta što, kako je kazao, zasad nije urodilo plodom njihovo zalaganje za još širu suradnju koja bi omogućila suradnju i s Mostom i Domovinskim pokretom