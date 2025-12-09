Naši Portali
KAKO FUNKCIONIRA ZADRUGARSTVO

U Europi je vrlo popularan: Pula i Križevci prvi pokrenuli novi model iznimno priuštivog stanovanja

Autor
Snježana Bičak
09.12.2025.
u 06:02

Za zadružno su stanovanje zainteresirani građani između 30 i 40 godina koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Za režije i najam izdvajali bi maksimalno 30 posto primanja kućanstva

Gradovi Križevci i Pula prvi su u Hrvatskoj pokrenuli projekt zadružnog stanovanja kao oblik iznimno priuštivog stanovanja koji je u Europi vrlo popularan. Zadrugarstvo kao takvo i na našim je prostorima kroz poljoprivredu desetljećima bio pokretač razvoja, a onda je ideja te vrste ujedinjavanja određene grupe ljudi postala manje popularna.

Velik interes građana

Ključne riječi
stanari Križevci Pula priuštivo stanovanje model

Avatar fidelio
fidelio
07:06 09.12.2025.

Sve je otišlo na kvasinu otkad čovjek ne smije sam sebi podići krov nad glavom. Država bi trebala imati popis od desetak modela kuća sa statičkim izračunom za koje dobiješ građevinsku bez bilo kakvih peripetija, možeš nabaviti materijal direktno od države u paketu (naravno, platiti) i sagraditi uz pomoć prijatelja i rodbine. Pravo na izgradnju doma bi trebalo ući u Ustav.

