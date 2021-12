Novi kancelar Nehammer: Austrija se 12. prosinca 'otključava'. Necijepljeni ostaju u lockdownu

Nakon što je jučer pred austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom prisegnuo, danas je austrijski kancelar Karl Nehammer u sjedištu austrijske vlade u Beču održao nastupnu konferencije za novinare, izvjestivši ih o aktualnoj situaciji u zemlji i njegovim kancelarskim prioritetnim zadaćama. Ono što je novinare najviše zanimalo, čuli su: Austrija 12. prosinca nakon gotovo tri tjedna lockdowna “otključava” , a lockdown ostaje i dalje na snazi samo za necijepljene.

“Na to su se usaglasili svi pokrajinski čelnici”, rekao je Nehammer dodavši: “No, nije pitanje da li će lockdown završiti nego kako”. To prema Nehammerovim riječima vrijedi i za ugostiteljstvo i hotele, a pokrajine imaju pravo donijeti i strože mjere. “Otvaranje mora uslijediti oprezno, uvijek s pozornošću usmjerenom na zaštitu ljudi “, upozorio je austrijski kancelar, napomenuvši kako je protiv toga da se prije nego se održe odlučujući sastanci i dogovori “već unaprijed previše komunicira”, kao što je to dosad bilo.

A kada smo kod sastanaka, za sutra prijepodne je u Beču sazvan summit vlade na kojem će njeni predstavnici s pokrajinskim čelnicima i nacionalnim stožerom znanstveno-medicinskih stručnjaka odlučiti da li se ide u postupno ili potpuno “otključavanje” zemlje 12. prosinca i koje se mjere ukidaju, a koje ostaju i dalje na snazi nakon lockdowna. Nehammer je istakao kako mu je pritom vrlo važna jasna poruka koju vlada želi odaslati: “Ne radi se o tome da su jedni protiv drugih nego suprotno da su jedni s drugima zajedno. Jer naš je neprijatelj virus. I već je previše ljudi u Austriji umrlo od korone”.

Foto: LISI NIESNER Karl Nehammer

“Virus će postati fiksni dio našeg života. Dakle i sigurnosne mjere moraju postati dio života”, ustvrdio je kancelar, napomenuvši kako politika nije u stanju “kontrolirati virus”. “Ograničiti virus ostati će stalan proces”, poručio je Nehammer, pojasnivši potom kako su to razlozi zbog kojih se mora uvesti obvezno cijepljenje. “Obvezno cijepljenje se mora uvesti jer je cijepljene put ka slobodi, a slobodu sadržava svaka demokracija. Ali trenutačno je još kod cijepljenja prisutan deficit. Važno bi bilo povećati spremnost za cijepljenje i stupiti u dijalog s necijepljenima. Mnogi od njih su još uvijek nesigurni”, istakao je novi kancelar govoreći o svom prvom prioritetu, borbi protiv koronavirusa.

Nehammer je potom rekao kako će je jedan od njegovih radnih kancelarskih prioriteta biti i zajedno s ministrom obrazovanja dogovoriti kako pomoći djeci i obiteljima pogođenima posljedicama koronakrize. “Njima se mora dati odgovarajuće ponude. Već se je mnogo na tom području učinilo, ali mora se svakako radit ii na novim ponudama”, dodao je nastavivši: “Implementacija eko-socijalne porezne reforme je također na programu. Vlada želi jasno pokazati da joj je gospodarstvo izuzetno važno”. Kancelar je napomenuo kako je izuzetno važno i ljude vratiti na njihova radna mjesta.

“Blagostanje je jamac socijalnog mira”, poručio je Nehammer. Ustvrdio je kako je jedan od vladinih prioriteta i njega starijih i njege potrebitih osoba. Ono što je više puta ponovio novi austrijski kancelar odgovarajući na pitanja novinara i na što se je tematski uvijek iznova vraćao je cijepljenje protiv Covida-19 “kao put u slobodu”.

Stoga mu je, kako je poručio, izuzetno važno da necijepljeni “prepoznaju “jasnu vladinu ponudu za cijepljenje, iskoriste je i cijepe se!” Jer kako je podvukao cjepiva ima dovoljno, a i dokazano je da je “učinkovito i sigurno”. Posebno je ukazao na značaj docjepljivanja odnosno odlazak po treću dozu cjepiva, kako bi se spriječilo daljnje širenje pandemije koronavirusa, koja zadaje glavobolju Austrijancima već gotovo dvije godine.