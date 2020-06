Novi 'izazov' zgrozio javnost: Na društvenim se mrežama ismijava smrt Georgea Floyda

Prosvjedi i neredi šire se Amerikom i svijetom zbog brutalne i potresne smrti Gerogea Flyoda, no postoje oni kojima se situacija humoristična pa su se njome još više odlučili našaliti. Na društvenim se mrežama počeo širiti "George Floyd Challenge".

Cilj ovog "izazova" jest uslikati se u položaju u kojem je Floyd preminuo - jedna osoba leži na trbuhu s rukama na leđima, a druga joj koljenom pritišće vrat. Započela su ga trojica tinejdžera iz Ujedninjenog Kraljevstva uhićena pod sumnjom na zločin iz mržnje, piše New York Post.

Nakon toga, pojavljivalo se još pojedinaca kojima je situacija koja je uznemirila cijeli svijet izgleda bila smiješna. Zbog njih su društvene mreže Instagram i Facebook zabranile korištenje oznake "George Floyd Challenge", a njezinim se pretraživanjem ne prikazuju rezultati.

I am DISGUSTED!!!!! A George Floyd Challenge?!?!! Are you kidding me?! THIS IS WHY WE ARE ANGRY!!! THIS IS WHY WE PROTEST!!! THESE PEOPLE THINK IT’S A DAMN GAME!! pic.twitter.com/6WO9aqAqZE