RUSKE PROVOKACIJE

Novi incident, SAD i Kanada podigli borbene avione: 'Letjeli su vrlo blizu...'

Bulgaria's first new F-16 jet is pictured during its arrival at Graf Ignatievo airbase
BULGARIAN GOVERNMENT PRESS OFFIC
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.09.2025.
u 06:53

To je treći put u otprilike mjesec dana i deveti put ove godine da je NORAD izvijestio o takvo incidentu u kojem su sudjelovali ruski zrakoplovi koji su letjeli u blizini Aljaske.

SAD i Kanada su poslale borbene zrakoplove kako bi identificirale i presrele četiri ruska vojna zrakoplova u blizini Aljaske, usred rastuće zabrinutosti zbog upada Moskve u zračni prostor NATO-a. Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) izjavilo je da je otkrilo i pratilo dva ruska Tu-95 i dva Su-35 koji su djelovali u Zoni identifikacije protuzračne obrane Aljaske. Nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor.

Devet američkih zrakoplova - zapovjedni i kontrolni zrakoplov E-3 Sentry, četiri F-16 i četiri tankera KC-135 - uzletjelo je kako bi pozitivno identificirali i presreli ruske zrakoplove, navodi se. To je treći put u otprilike mjesec dana i deveti put ove godine da je NORAD izvijestio o takvo incidentu u kojem su sudjelovali ruski zrakoplovi koji su letjeli u blizini Aljaske. Ruski zrakoplov ostao je u međunarodnom zračnom prostoru i nije ušao u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, navodi se.

Incident se dogodio nakon nekoliko ruskih upada u zračni prostor NATO-a u protekla dva tjedna. Prošlog petka, tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 narušila su zračni prostor Estonije na 12 minuta prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi NATO- a ispratili. Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta, Donald Trump nije se osvrnuo na mlažnjake, ali je rekao da je "vrlo razočaran" Vladimirom Putinom zbog njegovog nastavka rata protiv Ukrajine, piše Independent.
Ključne riječi
avioni SAD Kanada NATO

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZI
ziva___istina
07:11 26.09.2025.

Nisu usli u NATO zracni prostor, dakle nema incidenta, zato ne lazite.

Avatar fidelio
fidelio
07:10 26.09.2025.

Prema NATO-ovim izvještajima, navodno svake godine dođe do nekoliko stotina ovakvih incidenata. To znači da možemo imati novi članak skoro svaki dan.

