Novi incident, SAD i Kanada podigli borbene avione: 'Letjeli su vrlo blizu...'

SAD i Kanada su poslale borbene zrakoplove kako bi identificirale i presrele četiri ruska vojna zrakoplova u blizini Aljaske, usred rastuće zabrinutosti zbog upada Moskve u zračni prostor NATO-a. Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) izjavilo je da je otkrilo i pratilo dva ruska Tu-95 i dva Su-35 koji su djelovali u Zoni identifikacije protuzračne obrane Aljaske. Nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor.

Devet američkih zrakoplova - zapovjedni i kontrolni zrakoplov E-3 Sentry, četiri F-16 i četiri tankera KC-135 - uzletjelo je kako bi pozitivno identificirali i presreli ruske zrakoplove, navodi se. To je treći put u otprilike mjesec dana i deveti put ove godine da je NORAD izvijestio o takvo incidentu u kojem su sudjelovali ruski zrakoplovi koji su letjeli u blizini Aljaske. Ruski zrakoplov ostao je u međunarodnom zračnom prostoru i nije ušao u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, navodi se.

Incident se dogodio nakon nekoliko ruskih upada u zračni prostor NATO-a u protekla dva tjedna. Prošlog petka, tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 narušila su zračni prostor Estonije na 12 minuta prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi NATO- a ispratili. Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta, Donald Trump nije se osvrnuo na mlažnjake, ali je rekao da je "vrlo razočaran" Vladimirom Putinom zbog njegovog nastavka rata protiv Ukrajine, piše Independent.