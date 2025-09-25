Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZLOG NIJE OTKRIVEN

U SAD-u se sprema misteriozni sastanak: Ministar je pozvao desetke generala i admirala

Ceremony marking the 24th anniversary of the September 11 attacks at the Pentagon
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 20:11

Glasnogovornik Pentagona, Sean Parnell, izjavio je da će ministar Pete Hegseth "sljedeći tjedan razgovarati sa svojim višim vojnim čelnicima"

Američki ministar Pete Hegseth pozvao je desetke generala i admirala iz cijelog svijeta na sastanak koji će se, kako je otkrila nekolicina dužnosnika, održati sljedeći tjedan u vojnoj bazi u Virginiji. Razlog okupljanja nije otkriven, a mnogi su zabrinuti s obzirom na to da je Hegseth nedavno otpustio nekoliko viših časnika.

Naime, The New York Times podsjeća kako su Hegsethovih prvih nekoliko mjeseci mandata obilježila široka smanjenja radnih mjesta i otpuštanja. On je, također, naznačio da želi konsolidirati neke od vojnih zapovjednih centara te tamo smanjiti broj generala i admirala.

Glasnogovornik Pentagona, Sean Parnell, izjavio je da će Hegseth "sljedeći tjedan razgovarati sa svojim višim vojnim čelnicima", ali nije pružio dodatne pojedinosti.

Hegseth je učvrstio ograničenja na način na koji dužnosnici Pentagona mogu izravno komunicirati s javnošću. U memorandumu prošli tjedan, naveo je da sudjelovanje na mnogim događajima sada zahtijeva pismeno odobrenje ureda za tisak Pentagona. Iznimke uključuju sastanke industrije koje organizira Pentagon i neke brifinge koji uključuju strane vlade. 

Četiri američka dužnosnika, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su da je okupljanje zakazano za sljedeći tjedan, vjerojatno 30. rujna.
Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila
Ključne riječi
SAD Pete Hegseth

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još