U SAD-u se sprema misteriozni sastanak: Ministar je pozvao desetke generala i admirala

Američki ministar Pete Hegseth pozvao je desetke generala i admirala iz cijelog svijeta na sastanak koji će se, kako je otkrila nekolicina dužnosnika, održati sljedeći tjedan u vojnoj bazi u Virginiji. Razlog okupljanja nije otkriven, a mnogi su zabrinuti s obzirom na to da je Hegseth nedavno otpustio nekoliko viših časnika.

Naime, The New York Times podsjeća kako su Hegsethovih prvih nekoliko mjeseci mandata obilježila široka smanjenja radnih mjesta i otpuštanja. On je, također, naznačio da želi konsolidirati neke od vojnih zapovjednih centara te tamo smanjiti broj generala i admirala.

Glasnogovornik Pentagona, Sean Parnell, izjavio je da će Hegseth "sljedeći tjedan razgovarati sa svojim višim vojnim čelnicima", ali nije pružio dodatne pojedinosti.

Hegseth je učvrstio ograničenja na način na koji dužnosnici Pentagona mogu izravno komunicirati s javnošću. U memorandumu prošli tjedan, naveo je da sudjelovanje na mnogim događajima sada zahtijeva pismeno odobrenje ureda za tisak Pentagona. Iznimke uključuju sastanke industrije koje organizira Pentagon i neke brifinge koji uključuju strane vlade.

Četiri američka dužnosnika, koja su govorila pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su da je okupljanje zakazano za sljedeći tjedan, vjerojatno 30. rujna.