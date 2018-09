UŽIVO Prodanović nakratko napustio sudnicu. Hines: Temelj žalbe je da je ovo politički progon!

Visoki sud u Londonu danas odlučuje o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj. Ročište počinje u 11.30 po hrvatskom vremenu, no ne zna se hoće li Todorić govoriti na sudu.

Tijek događaja:

12.00 – Sudac pita hoće li biti novih dokaza? Hines, Todorićev odvjetnik, traži 28 dana za pripremu novih materijala.

11.55 – Hines opisuje aferu Hotmail: "Temelj žalbe je da je ovo politički progon. Vjerujemo da visoko rangirani političari u Hrvatsku utječu na ovu istragu".

11.53 – U sudnici su prisutni i odvjetnici koji rade za fondove rizičnog kapitala koji prate cijeli slučaj, javlja N1.

11.50 – Prodanović se vratio u sudnicu.

11.47 – Sudac je izbacio Čedu Prodanovića iz sudnice jer mu je počeo mobitel zvoniti. Prvo mu se upalio jedan video kojeg je Prodanović uspio zaustaviti, no upalio se drugi, nakon čega ga je sudac izbacio iz sudnice, prenosi 24 sata.

11.45 – Hines, Todorićev odvjednik tvrdi da je hrvatski nalog izdan u okviru istrage i da ga se ne smije tretirati kao uvjet za suđenje.

11.40 – Sudac odgovara da je Todorićev odvjetnički tim već mjesecima u slučaju te da su znali za rokove. Zašto je hrvatska zastupnica Montgomery o zahtjevu za odgodu obaviještena tek jučer, prenosi N1 novinar.

11.35 – Hines objašnjava da je preuzeo slučaj prije 48 sati, traži dodatno vrijeme.

11.30 – Očekuje se početak zakazanog ročišta.

Ročište je u klasičnoj sudnici, sudac u tradicionalnoj odori, odvjetnici s perikama. Todorić i Claire Blair u prvom redu. U publici i Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. #politikaHR #agrokor #n1info — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) September 6, 2018

11.20 – Stigao je Ivica Todorić na londonski sud uz pratnju odvjetnice Cherie Blair.

11.00 – U zgradu suda ušao je Jimes Hines, on bi trebao govoriti uime Ivice Todorića.

10.55 – Neslužbeno se doznaje, prenose 24 sata, da je Todorić, unatoč tome što nije dužan pojaviti se, ipak krenuo prema sudu.

10.00 – Kako javlja reporter N1, danas su za Todorića moguća tri scenarija:

Prvi je odluka o izručenju Hrvatskoj, koji Todorić pod svaku cijenu želi izbjeći.

Drugi je odluka o odgađanju današnjeg ročišta.

Treći je da mu sudac dopusti da pokrene žalbeni postupak, a to je proces koji može trajati mjesecima.

[video: 26579 / ]

9.00 – Iako je Todorić sam nedavno izjavio kako se uskoro vraća u Hrvatsku, N1 doznaje da će njegov snažan odvjetnički tim predočiti nove dokaze i zatražiti da se oni posebno razmotre u procesu izručenja koji se vodi.

"Todorić je u paničnom strahu od zatvora i želi svim snagama izbjeći Remetinec. Navodno postoji mogućnost da izbjegne izručenje i na osnovi zdravstvenih razloga'', rekao je Boris Rašeta, novinar 24 sata i Expressa u Novom danu.

Todorićevo ročište komentirao je i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić: "Jedino normalno je da dođe ovdje u Hrvatsku, da bude izručen i da ako nije kriv da se brani pred sudom. To što je on tamo gdje je, dovoljno govori o onome što on osjeća prema svemu".

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković očekuje njegovo izručenje Hrvatskoj.

Todorića će na sudu u Londonu zastupati Cherie Blair, supruga bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira koja je među najpoznatijim svjetskim odvjetnicima za ljudska prava.

Uz nju, zastupa ga i poznati odvjetnik James Hines, stručnjak za obranu u slučajevima gospodarskih prijevara i izručenja. Branio je i bivšeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija u slučaju u Milanu.

Todorićevi novi odvjetnici: Blair je zastupala kazahstanskog predsjednika Nazarbajeva i maldivskog predsjednika Yameena, Heines Berlusconija i optužene u skandalu tabloida News of the World koji je prisluškivao javne osobe #n1info #politikaHR #agrokor — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) 6. rujna 2018.

