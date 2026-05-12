Ministar Šipić: 'Trendovi su pozitivni, nastavljamo borbu 'ponora i jaza' između rođenih i umrlih...'

Imamo blage pozitivne trendove u natalitetnoj politici i puno povrataka u Hrvatsku, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u utorak na konferenciji "Demografski uspjeh Hrvatske? - Analiza demografskih trendova" u organizaciji Domovinskog pokreta i udruge Populus. ''Imamo blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja te se taj trend nastavlja i u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo vidjeti kada Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke'', kazao je Šipić.

Dodao je i kako je iznimno važno da se nastavi borba u zaustavljanju negativnih trendova odnosno, kako je kazao, 'ponora i jaza', između rođenih i umrlih te iseljavanja i povrataka u Hrvatsku. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barać istaknuo je da je Ministarstvo demografije i useljeništva osnovano u svibnju 2024., ali i da je upravo u toj godini zabilježen i najniži broj rođene djece u Hrvatskoj od kada postoje statistička mjerenja.

Napomenuo je da je i konferencija organizirana u suradnji s udrugom Populus koja okuplja studente demografije na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu, ocijenivši to značajnim iskorakom u uključivanju mladih intelektualaca u problematiku demografije i zaključivši da je to "suštinsko pitanje za našu državu i, za budućnost naše nacije".

"A tim više ako se u obzir uzme činjenica da radimo na novome zakonu o demografskoj obnovi i stvaramo dakle jedan kompletni program povratka hrvatskog iseljeništva", kazao je Barać. U sklopu konferencije o različitim aspektima demografske politike govorila je i pročelnica Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakulteta hrvatskih studija Monika Komušanac, a o iskustvima povratnika govorio je i direktor HNK Zadar i povratnik iz Australije Pave Jusup.