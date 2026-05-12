TEŠKA ALERGIJSKA REAKCIJA

Žena zamalo umrla nakon što je podigla 'prekrasnog kukca' u parku: 'Osjećala sam pečenje po cijelom tijelu'

Mateja Papić
12.05.2026.
u 21:28

Izlet na povijesno nalazište u američkoj saveznoj državi Maine zamalo je završio tragedijom za jednu majku nakon što je zbog susreta s kornjašem doživjela tešku alergijsku reakciju.

Antoinette Webb, veteranka američke vojske, posjetila je utvrdu Fort Knox u mjestu Prospect zajedno sa svojom djecom kada je podigla neobično obojenog kukca, za kojeg se vjeruje da je riječ o životinji latinskog naziva Cicindela sexguttata. „Bio je prekrasne zelenkaste boje, nešto takvo nikad prije nisam vidjela“, rekla je Webb za WABI 5 News. „Samo sam ga uzela u ruku i rekla: ‘Vau, kako si lijep.’ Nakon nekoliko sekundi počela sam osjećati pečenje po cijelom tijelu.“

Kada su se pojavili prvi simptomi, odmah je krenula prema suvenirnici potražiti pomoć. U tom trenutku reagirao je Dean Martin, bivši vojni medicinar i izvršni direktor neprofitne organizacije Friends of Fort Knox, jer se njezino stanje naglo pogoršavalo. „Ležala je na podu, držao sam je za ruku i razgovarao s hitnom službom“, prisjetio se Martin. „Dišni putovi počeli su joj se zatvarati, ostajala je bez zraka, a usne su joj poplavile.“

Martin, njegova supruga Sherry i zaposlenik Alex pružili su joj prvu pomoć te joj dali Benadryl do dolaska hitne pomoći. Webb je kasnije u bolnici primila četiri doze epinefrina. Već sljedeći dan vratila se u utvrdu zajedno sa svojim devetogodišnjim blizancima kako bi zahvalila ljudima koji su joj spasili život.  „Rasplakala sam se čim sam ih vidjela“, rekla je. „Moja djeca danas imaju majku zahvaljujući njima. Odmah su mi krenule suze jer sam znala da danas ne bih bila ovdje da nije bilo njihove reakcije.“ Iako Martin tvrdi da nije nikakav heroj, Webb smatra da joj je upravo njihova prisebnost i iskustvo stečeno u vojsci spasilo život. „Da nije bilo njih, danas ne bih bila živa“, rekla je. „Reagirali su odmah i znali su točno što treba učiniti. Beskrajno sam im zahvalna.“

