Novi detalji o 'misterioznoj ženi' iz Slovačke, konobar: Tražila je da je odvezemo do ribarske kućice

Slovakinja Danijela Adamcova (57) trenutačno se nalazi u riječkom KBC-u. Konačno se raspliće priča o ženi pronađenoj na Krku koja se nije sjećala tko je, a kod sebe nije imala nikakav dokument. O svemu je sada obaviještena i njezina sestra. Ova žena dobar dio svog burnog života provela je u Americi. Prije nego što je završila u organizaciji koja pomaže beskućnicima, izrađivala je nakit za filmske i glazbene zvijezde poput Brigitte Bardot, Barbre Streisand, Diane Ross, a nosile su ga i zvijezde popularne serije Prijatelji.

"Gospođa je došla u kafić kod mene pitala me da joj treba neki prijevoz tamo do one ribarske kućice da ne ide pješke. I taj isti dan smo išli ja i prijatelji na more. I rekao sam da ako će pričekati da završim smjenu i to pa da ćemo je odbaciti. I kad sam završio oko 3:00 h, 3:30 h materina barku i mi smo nju odveli tamo i poslije toga mi smo išli svojim putem a ona svojim putem", ispričao je za RTL - ovu Potragu konobar Stiv Sviličić. Stiv i njegov prijatelj prevezli su je u subotu oko 15 sati. Iz Klimnog preko puta u uvalu Sulinj.

"Pričala je na engleski jezik sporazumijevali smo se engleski. Nije imala taj britanski naglasak ali je dosta dobro pričala engleski. Nije, imala je 100 kuna, ali to je rekla da bi za prijevoz dala pa sam je počastio kavom da možda da prijatelju tih 100 kuna", govori Stiv. Sa sobom je imala mobitel, ruksak i torbu za plažu. Rekla mu je da je dopješačila iz susjednih Čižića. Dečkima je uredno platila, iz novčanika izvukla zadnjih 100 kuna kad su je iskrcali na ovom molu pokraj ribarske kućice. Dodao je da je rekla da će se naći s nekoliko prijatelja. To je bilo u subotu, 11. rujna oko 16 sati.

"Policija je 12. rujna u 8:30 sati primila dojavu građanina da se na mjestu odnosno poziciji takozvanoj Sulinj, koji je na području općine Dobrinj nalazi ženska osoba blizu obale mora, na obali mora, koja je po njegovom mišljenju dezorijentirana, odnosno traži pomoć", kaže načelnik Policijske postaje Krk Dejan Hriljac. Policiji je već tad bilo jasno da je gospođa, psihički, u prilično lošem stanju.

"Policija kad je došla na mjesto događaja, dakle gospođa je vidljivo bila uznemirena, vidljivo dehidrirana, izgubljena. Vidjelo se da nije u prostoru gdje se nalazi, da nije svjesna gdje se nalazi. Dolaskom njezinim u KBC, medicinskom obradom, utvrđeno je da osoba ne zna svoj identitet, da ne zna gdje se nalazi, da ne zna kako je došla na mjesto gdje je došla. Apsolutno ništa nije znala o događaju i okolnostima, što se nje tiče u mjestu gdje je pronađena", dodaje Hriljac. Bila je izgrebana, ali bez ozljeda koje ukazuju na to da ju je netko napao.

"U početku je gospođa pričala engleskim jezikom sa djelomično akcentima slavenskog govornog područja. Međutim, kako vrijeme ide, dobili smo informaciju od doktora na kraju krajeva i policija kad je razgovarala s njom da je taj engleski sve bolji i bolji. Dakle, nema više one primjese slavenskog narječja, ali svakako englesko govorno područje", govori Hriljac. Uzeli su joj otiske prstiju i u hrvatskoj bazi je nisu pronašli.

"Dakle, dobili smo 30-ak dojava koje su mahom došle mejlom i radi se o osobama koje su se javljale iz Hrvatske, pa čak i iz Amerike nekoliko, iz Litve, Francuske, Nizozemske, dakle iz djela Europske unije. To su osobe koje poznaju osobe koje sliče na osobu koja je pronađena", rekao je Hriljac. Ovaj razgovor novinarka RTL-a i načelnik policije vodili su jučer ujutro. Jedna od tih dojava, pokazat će se do kraja dana, bit će ključna za utvrđivanje identiteta. Tad to još nije znala policija. Jedino novo tog jutra je bilo to što je policija, nakon dojave muškaraca koji su je vozili barkom, još jednom pretražila teren tražeći ruksak i torbu koju su oni spomenuli.

"Mi smo pronašli njezine stvari, dakle policija je u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojba grada Krka i pripadajućim DVD ovima s otoka Krka u više navrata pretraživala teren koji je doista nepristupačan i velike površine. Mi smo pronašli njezine osobne stvari, dakle ruksak koji su opisivali građani da su je vidjeli s ruksakom. Međutim, u ruksaku nismo pronašli ništa što bi naš dovelo do identiteta te osobe. Ali pronašli ste neke uobičajene stvari koje turisti imaju? Uobičajene stvari, ručnike, odjeću, obuću", kaže Hriljac.

I posve prazan novčanik. Bez novca, kako je i rekla Stivu, ali i bez iti jednog dokumenta. Osim namočene bilježnice koja je otkrila prvu vezu sa Slovačkom. No, ništa osobno što bi joj moglo potvrditi identitet.

"Osim same amnezije, koja bi bila nemogućnost sjećanja i prisjećanja, treba uzeti u obzir sva ona stanja i okolnosti od kojih neka mogu biti realna, a neka mogu biti i patološka uključujući i neke duševne poremećaje u kojima osoba ne može, ne smije ili ne želi reći neke svoje osobne podatke", govori psihijatrica u KBC Rijeka Marina Letica Crepulja.

Svih ovih deset dana za Danielu nitko nije pitao niti ju je itko tražio. "Iz policijske postaje su nazvali, dali su nam opis gospođe, pitali da li je netko prijavio kakav nestanak, Da li znamo nešto o tome, neka malo ispitamo lokalne ugostitelje, lokalne agencije, iznajmljivače da li imaju gosta koji im fali, koji nedostaje, međutim nitko ništa nije znao. Sad pitanje je da li je možda smještena u nekoj od vikendica u privatnom smještaju, evo taj dio ne znamo", govori direktor Turističke zajednice Dobrinj Boris Latinović.

Ono što je RTL Potraga objavila jest da je navodno u Hrvatsku iz Slovačke došla vlakom. Te najnovije informacije počele su se raspetljavati sinoć, kad je novinarka stupila u kontakt s čovjekom koji je jedan od najzaslužnijih u otkrivanju Danielina identiteta.

"Prošle nedjelje odlučio sam se malo odmoriti, otvoriti novine, vidjeti što se događa u svijetu. Htio sam naći nešto što će mi odmaknuti misli od istraživanja i prvo što sam vidio bila je ta fotografija i priča u The Sunu, britanskom tabloidu", kaže Forrest Rogers. Forrest je američki novinar i čovjek koji je, među ostalim, FBI-u pomagao u otkrivanju napadača na Senat u siječnju ove godine. Specijalizirao se za pretraživanje lica na internetu, no na ovoj fotografiji mučila ga je tolika količina krvi na licu.

"Uzeo sam tu fotografiju i uklonio svu krv koristeći foto alate koje imam. Tada sam dobio vrlo dobru fotografiju lica gospođe. Stavio sam je u program za prepoznavanje lica koji imam i uspio sam je identificirati s velikom sigurnošću na jednom božićnom domjenku u Los Angelesu u Kaliforniji."

Madež na identičnom mjestu na obje ove fotografije dao je još jednu potvrdu. No, da bi bio siguran je li riječ o istoj osobi, te na kraju krajeva o komu je zapravo riječ, stupio je u kontakt s ostalim ljudima s te fotografije, kao i s djelatnicima organizacije na čijem je domjenku Daniela bila te 2014. godine. I tu je doznao ono zbog čega postaje jasnije zašto ovu 57-godišnju ženu sve ove dane nitko nije tražio.

"To joj je bio drugi boravak u Los Angelesu i taj nije bio tako uspješan. To je bilo 2014. i 2015. Svi ponekad imamo problema. Za nju je to bilo jako teško razdoblje. Imala je problem u pronalasku stana i posla", kaže.

S tim problemima je i završila u udruzi koja je objavila njezine fotografije. Naime, radi se o organizaciji koja pomaže beskućnicima i osobama koje se bore s ovisnošću. Nakon svih tih podataka više nije bilo teško otkriti o komu se radi. Forrest na tome zahvaljuje krčkoj policiji. "Bili su izuzetno susretljivi. Moram pohvaliti njihov profesionalizam, brigu i pomoć. Odmah sam ih kontaktirao i odmah su uvažili informacije koje sam im poslao. Istog trena poslao sam im ove fotografije", govori.

I tek sad zapravo nastupa najnevjerojatniji dio priče. No, potrebno se vratiti malo u prošlost. Naime, Daniela je 2008. godine dala intervju jednom slovačkom portalu. U njemu kaže da je 1984., kad je imala 19 godina emigrirala u Ameriku. Prvih nekoliko mjeseci čuvala je djecu i radila kao kućna pomoćnica. Kasnije se zaposlila u agenciji za nekretnine i upisala studij Modnog dizajna, specijaliziravši izradu nakita.

"Moj bivši dečko bio je glazbeni producent i poznavao je ljude iz filmske industrije. Zahvaljujući njemu došla sam do filmskih studija i ponudila svoj nakit za snimanje filmova i serija."

Tako je njezin nakit završio na vratu glumica u seriji Prijatelji. Voljela ga je nositi Diana Ross koja je, rekla je u intervjuu, odjednom kupila pet komada. Nosile su ga još Barbara Streisand, Brigite Bardot, ali i zvijezde serije Merloce place. Svoje komade slala je i na izložbe u Japan, New York, Hong Kong, a talent je, kaže, naslijedila od oca bez kojeg je ostala kad joj je bilo 18 mjeseci. No, 2000. se ipak odlučila vratiti u Slovačku jer joj je nedostajala obitelj.