STANOVNIŠTVO U STRAHU

U dva dana pronašli dva mrtva muškarca u Dunavu: Policija poslala upozorenje građanima

Njema?ka: Kanal Majna-Dunav kod Forchheima zatvoren nakon brodske nesre?e
Daniel Löb/DPA
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
12.02.2026.
u 08:58

Glasnogovornica policije Katharina Reiner izjavila je za medije da trenutno nema naznaka povezanosti između dva slučaja, niti indicija o kaznenom djelu u prvom slučaju, no istraga se nastavlja

U samo dva dana, u donjem toku Dunava u blizini Passaua u Bavarskoj, pronađena su dva muška tijela, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovništvom. Policija zasad ne vidi povezanost između slučajeva, a nema naznaka nasilja. Prvi leš pronađen je u utorak, 10. veljače, tijekom patrole policije na području Obernzella. Leš je izvučen iz rijeke uz pomoć vatrogasaca. Prema policijskom priopćenju Polizeipräsidium Niederbayern, riječ je o 79-godišnjem muškarcu iz Eggenfeldena, koji je bio prijavljen kao nestao još od 13. prosinca 2025. godine. Liječnik je na licu mjesta konstatirao smrt, a preliminarni pregled nije otkrio tragove nasilja. Kriminalistička policija Passau preuzela je istragu o okolnostima smrti piše Bild.

Samo dan kasnije, u srijedu, 11. veljače oko 13:15 sati, djelatnik Ureda za vodne putove i plovidbu prijavio je leš na desnoj obali Donave u Passauu, na visini B8 prema Heiningu i to samo nekoliko kilometara nizvodno od prvog nalaza. Vatrogasci i služba za spašavanje na vodi sudjelovali su u vađenju tijela. Riječ je o muškom lešu, čiji identitet još nije utvrđen. Istražitelji su odmah preuzeli istragu, a okolnosti smrti i identitet još su nepoznati.

Glasnogovornica policij Katharina Reiner izjavila je za medije da trenutno nema naznaka povezanosti između dva slučaja, niti indicija o kaznenom djelu u prvom slučaju. Obdukcije i daljnje forenzičke analize trebale bi donijeti odgovore – što je uobičajeno kod nalaza u rijeci, gdje se često radi o nesrećama, utapanjima ili drugim nenamjernim događajima.

U tom području rijeka je poznata je po jakoj struji i čestim incidentima s nestalim osobama, posebno tijekom zimskih mjeseci kada su temperature niske, a vidljivost slaba. Lokalne vlasti pozivaju građane na oprez uz rijeku i da prijave eventualne nestanke ili sumnjive situacije. Policija nastavlja s istragom. Zasad nema naznaka da se radi o zločinu.
Ključne riječi
tijelo Njemačka dunav

