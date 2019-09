Nove optužbe protiv suca Vrhovnog suda: Trump odlučno brani Bretta Kavanaugha

Američki predsjednik Donald Trump odlučno je u nedjelju branio suca Bretta Kavanaugha, ponovo optuženog za neprimjereno spolno ponašanje u mladosti, gotovo godinu dana pošto mu je potvrđena dužnost na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država.

New York Times tvrdi u svom nedjeljnom izdanju da je Brett Kavanaugh 80-ih godina kada je bio student, pokazivao svoje spolovilo tijekom večeri pune alkohola te da su ga prijatelji nagovarali da ga stavi u ruku jednoj studentici.

Dnevni list iznosi ime svjedoka koji je o tom incidentu izvijestio saveznu policiju i senatore prije godinu dana, kada su se pojavile i druge optužbe protiv Kavanaugha.

"Radikalno lijevo orijentirani demokrati i njihovi partneri iz medija ponovio kreću u napad na Kavanaugha. On je nedužan i stravično ga tretiraju", napisao je Trump na Twitteru.

Now the Radical Left Democrats and their Partner, the LameStream Media, are after Brett Kavanaugh again, talking loudly of their favorite word, impeachment. He is an innocent man who has been treated HORRIBLY. Such lies about him. They want to scare him into turning Liberal!