Tko kani srušiti Trumpa, mora biti progresivniji i od Obame

Treće sučeljavanje kandidata Demokratske stranke za predsjednika u Houstonu u Teksasu, ovoga puta samo njih deset, iskristaliziralo je tri kandidata koji imaju šanse da se na predizborima izbore za predsjedničku nominaciju svoje stranke i još dva kandidata iz sjene.

Pripreme za Ocasio-Cortez

Joe Biden, bivši potpredsjednik, čvrsto se oslanjao na nasljeđe politike Baracka Obame i obećavao je da će nastaviti s onim što je on započeo. No glavna bitka vodila se između Elizabeth Warren i Bernieja Sandersa, dvoje progresivnih kandidata koji su se odlučili za politički smjer koji će ići još puno dalje od onoga što je od 2008. do 2016. radio Obama.

Beto O’Rourke, bivši kongresnik iz Teksasa, svoje je zvjezdane trenutke na ovome sučeljavanju doživio kada se načela tema o kontroli držanja oružja. Bio je to izrazito emocijama nabijen diskurs jer se baš u njegovu rodnom El Pasu dogodio posljednji veliki pokolj. Julian Castro drugi je Teksašanin, političar izuzetno blizak Hillary Clinton, koji je tijekom sučeljavanja pomno pratio sve greške i lapsuse koji su se dogodili Bidenu i oštro ga udario zaključkom da su ga pregazile godine (78) i da vjerojatno ne zna što je prije pet minuta govorio o zdravstvenom osiguranju.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL

Joe Biden političar je s velikim ugledom i golemim iskustvom i jedan je od najuglednijih članova Demokratske stranke. Za njime se nisu vukli repovi afera iako su ga prije nekoliko mjeseci dvije stranačke kolegice optužile za neprikladno ponašanje. Trenutačno ima oko 28 posto potpore birača, što ga stavlja na prvo mjesto, no zbog njegove dobi i vezivanja za politiku Baracka Obame mnogima izgleda da ne gleda u budućnost.

Biden je tradicionalni političar svoje stranke koji se pokušava vratiti na neki stranački centar koji je funkcionirao desetljećima, no jedno od glavnih pitanja koje se u ovoj kampanji postavlja zapravo je koliko je sama stranka spremna prihvatiti malo više lijevu, progresivniju politiku.

Iako je Biden u svibnju imao golemu popularnost od više od 40 posto, ona konstantno opada. Postoji i vrlo veliki korpus mladih birača koji žele nešto sasvim novo i kojima bi ono što nude Sanders i Warren moglo biti puno atraktivnije. Bernieja Sandersa podržava oko 18 posto demokrata, no podrška mu je u laganom usponu. Elizabeth Warren je na trećem mjestu, ali njezina popularnost raste konstantno, što znači da je sve više birača percipira kao ozbiljnu kandidatkinju koja nudi politiku koja je puno hrabrija od Bidenove, ali ipak nešto umjerenija od Sandersove.

Senator Bernie Sanders, dobro poznata politička figura iz izbornog procesa 2016., demokratski je socijalist koji se zalaže za socijalnu državu europskoga tipa. Neki komentatori pišu da je Sandersova kandidatura zapravo jedan oblik pripreme za izbore koji će se održati 2024. godine, a na kojima bi njegova mlada i energična istomišljenica Alexandria Ocasio-Cortez mogla biti apsolutna zvijezda.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL

Socijala i Wall Street

Senatorica Elizabeth Warren već je dugo poznata po svome zalaganju da barem ponešto smanji trenutačno vrlo duboki jaz između bogatih i siromašnih u SAD-u i da porezno optereti bogate kako bi taj novac mogao ići izravno u fondove za socijalnu politiku. Ona je i političarka koja se zalaže za puno strožu kontrolu Wall Streeta, za koji se pokazalo da je jedan od najvažnijih čimbenika u američkom gospodarstvu i politici. Dosadašnja sučeljavanja pokazala su da je ona vrlo rafinirana političarka s čvrsto artikuliranim idejama i planovima i s besprijekornom interpretacijom svojih ciljeva. Analitičari tvrde da su upravo to karakteristike koje bi je mogle učiniti nezaustavljivom. No treba pričekati još pet mjeseci, kada će biti puno jasnije tko će se suprotstaviti Donaldu Trumpu.