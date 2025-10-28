Nove napetosti u Turskoj: Tek što je oslobođen jednih optužbi, Erdoğanov suparnik suočava se s novima

Nakon što su turski istražitelji jučer podigli nove optužbe za “špijunažu” protiv gradonačelnika Istanbula Ekrema İmamoğlua, u Turskoj su ponovno izbile napetosti. Turski sud pokrenuo je novu istragu protiv İmamoğlua, najistaknutijeg oporbenog političara i najvećeg izazivača predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu. Tek što je u petak oslobođen optužbi za navodno namještanje natječaja iz 2015. godine, tursko pravosuđe otvorilo je novi slučaj – ovaj put zbog navodne “političke špijunaže”. Taj potez dodatno potvrđuje dojam da se u Erdoğanovoj Turskoj pravosudni sustav pretvara u instrument političkog obračuna, a ne u čuvara pravde i vladavine prava.

Ekrem İmamoğlu, kojeg mnogi smatraju najizglednijim oporbenim kandidatom na predsjedničkim izborima 2028. godine, već mjesecima je meta niza sudskih procesa koji ga iscrpljuju i ograničavaju u političkom djelovanju. U nedjelju je ponovno doveden u Palaču pravde Çağlayan, no prema navodima turskih medija, nakon više od pet sati čekanja nije ispitan. Istraga se širi i na njegov najuži krug suradnika – pozvani su njegov voditelj kampanje Necati Özkan i glavni urednik oporbenog kanala Tele1, Merdan Yanardag. Yanardag je uhićen, a njegova televizijska postaja zaplijenjena, što oporba smatra očitim pokušajem gušenja slobode medija i zastrašivanja novinara koji kritiziraju vlast.

Vođa Republikanske narodne stranke (CHP), Özgür Özel, obratio se okupljenim prosvjednicima ispred suda, poručivši kako je Erdoğanov režim već iscrpio sve moguće optužbe protiv İmamoğlua. “Nazvali su ga lopovom, i to nije uspjelo. Optužili su ga za korupciju, i to nije uspjelo. Onda su tvrdili da podržava terorizam, ni to nije prošlo. A sada ga nazivaju špijunom. Sram ih bilo!”, rekao je Özel, izazvavši burne reakcije okupljenih. Prema oporbenim izvorima, nova optužnica nema stvarno pravno utemeljenje, nego služi kao sredstvo političke eliminacije jedinog kandidata koji bi mogao ozbiljno ugroziti Erdoğanovu dugogodišnju vladavinu.

Ispred sudnice u Istanbulu okupile su se tisuće građana s turskim zastavama i transparentima s natpisima “Pravda za İmamoğlua”. Policija je bila raspoređena u velikom broju, a sigurnosne mjere dodatno su pojačane. Unatoč napetostima, prosvjedi zasad protječu mirno, no raste zabrinutost da bi daljnje odluke suda mogle izazvati masovnije nemire i nasilnije sukobe između pristaša oporbe i sigurnosnih snaga.

Sve više analitičara upozorava da se Erdoğanova “demokracija” pretvorila u sustav u kojem se politički protivnici zatvaraju pod izlikom borbe protiv korupcije, kriminala ili špijunaže, dok se pravosuđe pretvara u poslušnog egzekutora režima. Brojne međunarodne organizacije izražavaju zabrinutost da Turska klizi prema otvorenom autoritarizmu, u kojem se sudski procesi koriste za neutralizaciju oporbe i gušenje svake javne kritike. İmamoğlu, simbol sekularnog, modernog i proeuropskog Istanbula, sada postaje i simbol šire borbe za očuvanje demokracije u zemlji koja je nekoć bila uzor političkog pluralizma na Bliskom istoku.

Njegov slučaj pokazuje koliko je Erdoğanova vlast spremna ići daleko da zadrži kontrolu nad državom. Nakon što nije uspjela dokazati optužbe za korupciju, sada pribjegava kvalifikaciji “špijunaže”, pokušavajući kompromitirati svog najvećeg protivnika. Dok nacionalna valuta gubi vrijednost, inflacija raste, a sve više građana tone u siromaštvo, režim umjesto rješavanja gospodarskih problema sve više energiju troši na obračune s neistomišljenicima. Unatoč svemu, u Istanbulu odjekuje poruka koja se svakim danom čuje sve glasnije: “İmamoğlu nije sam.”