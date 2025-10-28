Naši Portali
VOJNA NABAVA

Keir Starmer potpisao ugovor: Turska kupuje borbene avione Typhoon

British PM Starmer visits Turkey
Foto: Stefan Rousseau/REUTERS
1/7
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
28.10.2025.
u 02:00

Turska, Eurofighterima i potencijalno američkim F-35 želi zamijeniti dotrajalu flotu sastavljenu većinom od zrakoplova F-16.

Britanski premijer Keir Starmer potpisao je u ponedjeljak ugovor po kojem će Turska kupiti 20 borbenih aviona Eurofighter Typhoon za 10,7 milijardi dolara, objavio je njegov ured.

Turska i Britanija su u srpnju potpisale preliminarni ugovor o kupnji 40 Typhoona koji su odobrile članice konzorcija Eurofighter - Njemačka, Italija i Španjolska preko kompanija Airbus, BAE Systems i Leonardo.

Starmer se u ponedjeljak u Ankari sastao s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom radi potisivanja ugovora kojim Turska po zračnoj moći želi konkurirati regionalnim suparnicima poput Izraela koji je ove godine izveo napade diljem Bliskog istoka.

Turska, koja je trenutno u najboljim odnosima sa Zapadom u posljednje vrijeme, Eurofighterima i potencijalno američkim F-35 želi zamijeniti dotrajalu flotu sastavljenu većinom od zrakoplova F-16.

Kupnja