Nove ekshumacije u Slavoniji: Pronađeni posmrtni ostaci na Ovčari i u općini Antunovac

Na području Ovčare kod Vukovara i Starog Seleša u općini Antunovac u Osječko-baranjskoj županiji u ponedjeljak su pronađeni posmrtni ostaci najmanje po jedne osobe iz Domovinskoga rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Iz Ministarstva navode kako je riječ o lokacijama na kojima se od 14. listopada 2025. provode terenska istraživanja koja su rezultirala i pronalaskom masovne grobnice na Ovčari iz koje su nedavno ekshumirani posmrtni ostaci trojice hrvatskih branitelja među njima i francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera.

Nakon ekshumacije posmrtni ostaci pronađenih osoba bit će prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru radi daljnjeg pregleda, nakon čega će se na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provesti obrada metodom analize DNA. Od ukupno 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 451 osobom nestalom na području Vukovarsko-srijemske županije, od kojih 328 na području grada Vukovara, te za 94 osobe na području Osječko-baranjske županije, navode iz ministarstva.

Također najavljuju nastavak istraživanja na lokacijama Stari Seleš i Ovčara uz postojeća terenska istraživanja na Petrovačkoj doli kod Vukovara te na drugim mjestima za koja postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata.