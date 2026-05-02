OPET NOVA CIJENA

Nove cijene goriva od utorka? Evo koliko bi sada trebale iznositi

Pula: Automobili na benzinskim pumpama uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
02.05.2026.
u 17:12

Konačnu odluku Vlada će donijeti u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, kada će biti utvrđene cijene koje će vrijediti u sljedeća dva tjedna. ​

Neslužbene informacije koje prenosi RTL nakon zatvaranja burzi upućuju na moguće nove cijene goriva od utorka, pod uvjetom da Vlada ne uvede dodatne mjere ograničenja.

Prema tim podacima, benzin bi s trenutačnih 1,64 eura mogao poskupiti za pet centi, na 1,69 eura po litri. Istodobno, dizel bi mogao pojeftiniti, s važećih 1,78 eura njegova bi cijena pala za šest centi, na 1,72 eura. Niža bi trebala biti i cijena plavog dizela, koji bi s 1,29 eura mogao pasti na 1,22 eura, što je smanjenje od sedam centi.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
17:19 02.05.2026.

Ovo nema veze s mozgom. Već neko vrijeme nas pumpaju s vijestima o nestašici dizela, a sad dizel pojeftinjuje, a benzin poskupljuje.

