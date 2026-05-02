Nove cijene goriva od utorka? Evo koliko bi sada trebale iznositi

Neslužbene informacije koje prenosi RTL nakon zatvaranja burzi upućuju na moguće nove cijene goriva od utorka, pod uvjetom da Vlada ne uvede dodatne mjere ograničenja.

Prema tim podacima, benzin bi s trenutačnih 1,64 eura mogao poskupiti za pet centi, na 1,69 eura po litri. Istodobno, dizel bi mogao pojeftiniti, s važećih 1,78 eura njegova bi cijena pala za šest centi, na 1,72 eura. Niža bi trebala biti i cijena plavog dizela, koji bi s 1,29 eura mogao pasti na 1,22 eura, što je smanjenje od sedam centi.

Konačnu odluku Vlada će donijeti u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, kada će biti utvrđene cijene koje će vrijediti u sljedeća dva tjedna.