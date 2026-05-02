Čudno je koliko Plenković ustrajno brani Marka Perkovića, čak i u Jasenovcu

Jasenovac se među Hrvatima i dalje javlja kao kost koju glođu sa Srbima, a ne mogu je progutati. Nisu svi načistu da su tamo u vrijeme jedne države koja se nazivala hrvatskom ubijani Židovi zato što su Židovi, ubijani Srbi zato što nisu Hrvati, ubijani Romi zato što su cigani, ubijani Hrvati zato što nisu ustaše. Mnogo se emocija slijeva u taj rukavac hrvatske povijesti, koji nastavlja dijeliti Hrvate na fašiste i antifašiste, a odvajati Hrvatsku od Srbije, zbog tog što svaka država ispostavlja svoje ratne račune. Tko u Jasenovac dođe, bilo da je pjesnik ili političar, putnik ili namjernik, mora doći zdrava srca i čiste glave; inače će upasti u napast da brani zločin tako što ga umanjuje ili preuveličava. Jedno i drugo odvija se pred našim očima. Seneka nije došao u ove krajeve da poduči vladare: "Oprosti drugima, ali sebi nemoj!"
Tko prekapa prošlost, mora biti svjestan da kreše šibicu uz vatru emocija; tko izbjegava suočavanje s prošlošću, treba znati da se svaka pristranost osvećuje. Hrvatska je još u osjetljivoj fazi da se ne može vraćati u jednu prošlost da bi odbacila drugu
'Otkako sam prije deset godina otišao u mirovinu, živim na dvije lokacije'
