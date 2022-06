Novaković: Je li netko zaboravio ili nije znao, to za nas nije opravdanje

Premijer će poštovati odluku

- Plenković nije opravdao nesklad podataka koje je naveo u imovinskoj kartici s podacima dobivenim od Porezne uprave. Za tu povredu određena mu je kazna od tri tisuće kuna koju može platiti u tri rate - obrazložila je predstojnica ureda Povjerenstva Majda Uzelac, a prenijela je Hina.

Radi se o tome da je postupak protiv premijera pokrenut lani u listopadu zato što u imovinskoj kartici nije naveo nekretninu kod Dubrovnika koju je kao suvlasnica naslijedila njegova supruga te zbog netočno navedenih iznosa naknada njegove supruge. Iako se Plenković već ranije očitovao da njegova supruga nije bila svjesna da je naslijedila jednu trećinu nekretnine od pokojnog oca u mjestu Makoše, jer je bila maloljetna, pa mu to i nije kazala i zato on to i nije mogao mogao upisati u imovinskoj kartici, Povjerenstvo nije prihvatilo to njegovo očitovanje.

Povjerenstvo je zaključilo da dužnosnici moraju provjeriti sve nekretnine koje su prema javno dostupnim podacima u njihovom vlasništvu, inače bi u suprotnom slučaju to moglo poslužiti kao niša ostalim dužnosnicima koji ne prijavljuju svoje nekretnine. Što se tiče utvrđivanja nesklada naknada koje je premijerova supruga primala za vrijeme porodiljnog dopusta od 2016. do 2018., Plenković je u očitovanju ustvrdio kako je supruga u tom razdoblju pored plaće ostvarivala i druge prihode, ali nije smatrala potrebnim prijavljivati taj manji iznos. Ipak, stav Povjerenstva je da su dužnosnici dužni prijavljivati sve bitne promjene u primanjima, neovisno o tome jesu li oni viši ili niži.

Nakon sjednice Povjerenstva glasnogovornik Vlade Marko Milić izjavio je kako će premijer poštovati odluku Povjerenstva, naglašavajući kako se radi o nenamjernom propustu koji je u međuvremenu otklonjen.

Neznanje ili zaborav nisu opravdanje

Nakon sjednice Povjerenstva pitali smo njegovu predsjednicu Natašu Novaković kako sad općenito stoji situacija s dužnosničkim popunjavanjem imovinskih kartica te što bi im ona poručila - kako smanjiti moguće pogreške, pogotovo one nenamjerne.

- Vezano za ispunjavanje imovinskih kartica od strane obveznika činjenica je da je uslijed mnogobrojnih postupaka zbog pogrešno ispunjenih imovinskih kartica u proteklom razdoblju situacija sada puno bolja i obveznici ozbiljnije shvaćaju svoju obvezu. U većini predmeta rekla bih da se radi o nenamjernom propustu ili nepažljivom popunjavanju imovinske kartice. No, naravno, ima i onih predmeta u kojima obveznik namjerno propušta upisati neki podatak. Što se tiče tih nenamjernih grešaka, situacija će se poboljšati ako provedemo do kraja projekt koji je pred nama, a prema kojem bi se imovinske kartice automatski popunjavale s podatcima obveznika koji su dostupni u javnim registrima. To znači da bi svaki obveznik većinu podataka već imao upisanu u imovinsku karticu kada je otvori i krene popunjavati, npr. automobile, nekretnine i dr. Ali do tada obveznici bi svakako trebali paziti prilikom popunjavanja imovinske kartice da u nju upišu sve relevantne podatke jer opravdanje da netko nešto nije stavio u imovinsku karticu jer je zaboravio ili nije znao - za Povjerenstvo nije opravdanje, zato što bi onda svaki obveznik mogao zatajiti bilo koji dio imovine, a Povjerenstvo ne bi moglo voditi postupak. Upravo stoga su same odredbe Zakona o IK stroge i bez iznimaka jer jedino se tako ostvaruje svrha transparentnosti imovinskih kartica. Jedino u slučaju da obveznik dokaže da su u javnom registru pogrešni podatci, tada bi to bilo opravdanje nesklada jer ga onda ne bi niti bilo - kazala nam je nakon današnje sjednice čelnica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.