Prva švedska premijerka podnijela ostavku nakon sedam sati mandata

Švedska je čekala sto godina da na čelo vlade dođe žena, a onda je danas prva premijerka vladala točno sedam sati, da bi odmah - dala ostavku. Socijaldemokratkinja i bivša ministrica financija Magdalena Andersson tako je samo nekoliko sati u srijedu bila prva premijerka u švedskoj povijesti, nakon što ju je potvrdio parlament. I onda šok: Andersson je podnijela ostavku zbog toga što joj je parlament odbio proračun.

Polovica su parlamenta žene

Ujutro je Andersson jedva dobila dovoljan broj ruku za premijerski mandat. No, kako je Stranka centra koja je bila suzdržana u glasanju, što je bilo ključno da bi Andersson dobila dovoljan broj glasova, rekla da kasnije u srijedu neće podržati premijerkin proračun, odmah je postalo jasno da će dan biti kaotičan. I zaista, parlament je poslijepodne izglasao proračun koji je predložila opozicija, među kojima su i krajnje desni populisti iz Švedskih demokrata. Zelena stranka, dio vladajuće koalicije sa socijaldemokratima, odmah se povukla iz vlade, odbivši provoditi proračunske zamisli krajnje desnice. To je primoralo Andersson da podnese ostavku.

- Postoji ustavna praksa da vladajuća koalicija podnosi ostavku kada jedna od stranaka izađe iz vlade. Ne želim voditi vladu čiji će legitimitet netko moći dovesti u pitanje - rekla je Andersson koja je početkom mjeseca došla na čelo socijaldemokratske stranke.



U toliko kaotičnom danu nije bilo jasno što će se nakon toga dogoditi. Neki su analitičari rekli da bi šef parlamenta mogao tražiti od skupštine da ponovno glasa o tomu hoće li Andersson biti premijerka, no ovog puta bi njezina vlada bila jednostranačka. Šef parlamenta rekao je da mora najprije održati konzultacije s liderima stranaka.



Njezin kratkotrajni mandat kao žene na čelu vlade ipak će se pamtiti, barem po simbolici, a ima ga još šanse produljiti ako ju parlament opet odabere kao premijerku. Od susjednih zemalja, Norveška je prvu ženu na čelu vlade dobila prije 40 godina, Finska prije 18, a Danska prije jednog desetljeća.



Andersson je inače šefica stranke čiji je donedavni lider Stefan Löfven u Europi bio najpoznatiji po blagim mjerama borbe protiv širenja koronavirusa. Dao je ostavku prije tri mjeseca. Sljedeći izbori u zemlji očekuju se u rujnu 2022. godine.



Šveđanke su zakonski pravo glasa dobile još 1919.,a glasati su prvi put mogle na izborima 1921., ali zemlji je trebalo više od sto godina da izabere svoju prvu premijerku. Žene su 2019. zauzimale 46% mandata u parlamentu, i polovicu ministarstava, prema New York Timesu. Hrvatskoj je primjerice trebalo 19 godina od prvih slobodnih izbora na kojima su mogle sudjelovati žene do izbora Jadranke Kosor 2009. na čelo izvršne vlasti. Jugoslavija je dala ženama pravo glasa 1945., ali na lažnim izborima pod kontrolom komunista.

Amerika, Italija, Francuska...

Andersson je svoju političku karijeru započela 1996. kao politička savjetnica tadašnjeg premijera. Od 2014. je bila ministrica financija. Trenutačno je u Europskoj uniji tek pet žena na čelu vlade: u Finskoj, Estoniji, Litvi, Danskoj te Njemačkoj. Zanimljivo, trenutačno su sve žene premijerke u sjevernoj Europi, a dio zemalja na zapadu, poput Španjolske, Italije i Francuske nisu imale ženu na čelu vlade. Ni Sjedinjene Države nisu imale predsjednicu.

