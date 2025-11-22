Nova pravila na njemačkim cestama: Dokidaju kaos sa stalnim povećanjem cijena goriva

Njemački Bundesrat (gornji dom parlamenta) pokrenuo je 21. studenoga 2025. inicijativu koja bi mogla donijeti značajne promjene na benzinskim postajama diljem zemlje. Saveznoj vladi upućen je zahtjev da ispita mogućnosti povećanja transparentnosti u formiranju cijena goriva, s posebnim naglaskom na to da se cijene prečesto mijenjaju. U prosjeku u Njemačkoj benzinska postaja promijeni cijenu goriva 18 puta dnevno.

Kako prenosi Fenix-magazin , poticaj za ovu inicijativu stigao je nakon završnog izvještaja Saveznog kartelnog ureda iz veljače 2025., koji je pokazao koliko su vozači izgubili pregled nad cijenama zbog izrazito dinamičnog tržišta. U 2024. godini zabilježeno je čak 325 milijuna promjena cijena goriva, što potrošačima otežava pravovremenu usporedbu i planiranje troškova.

Razmatra se uvođenje minimalnog razmaka od tri sata između povećanja cijene na benzinskim postajama. U tom razdoblju trgovci ne bi mogli ponovno podizati cijene, ali bi sniženja i dalje bila dopuštena. Ovaj model pružio bi veću stabilnost vozačima, ali i ostavio prostor za konkurenciju na tržištu. Za razliku od strožeg austrijskog modela gdje je dopušteno samo jedno povećanje cijene dnevno, njemački prijedlog smatra se blažim i prilagođenijim tržišnim uvjetima. Savezne zemlje smatraju da bi rjeđe promjene cijena rasteretile i Središnji ured za transparentnost tržišta goriva (MTS-K), jer bi obrada podataka postala jednostavnija. Krajnji cilj je postići jasnije, predvidljivije i poštenije formiranje cijena goriva za sve potrošače.

Savezna vlada sada treba provesti procjenu predloženih mjera. Ne postoji zakonski rok za donošenje konačne odluke, no očekuje se da će vlada reagirati konkretnim prijedlogom kako bi se smanjila trenutna cjenovna nestabilnost. Dok se čekaju politički zaključci, vozačima se preporučuje korištenje aplikacija za praćenje cijena goriva, poput “mehr tanken”, koje prikazuju najpovoljnije postaje, trenutne cijene te predviđanja kretanja — a korisne su i za vlasnike električnih vozila.