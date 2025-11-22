Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
CIJENE GORIVA

Nova pravila na njemačkim cestama: Dokidaju kaos sa stalnim povećanjem cijena goriva

Foto: Pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
22.11.2025.
u 16:31

Njemački gornji dom parlamenta traži od vlade uvođenje mjera koje bi smanjile česte promjene cijena goriva. Razmatra se model koji bi vozačima donio više transparentnosti i stabilnosti, ali odluka još nije donesena

Njemački Bundesrat (gornji dom parlamenta) pokrenuo je 21. studenoga 2025. inicijativu koja bi mogla donijeti značajne promjene na benzinskim postajama diljem zemlje. Saveznoj vladi upućen je zahtjev da ispita mogućnosti povećanja transparentnosti u formiranju cijena goriva, s posebnim naglaskom na to da se cijene prečesto mijenjaju. U prosjeku u Njemačkoj benzinska postaja promijeni cijenu goriva 18 puta dnevno.

Kako prenosi Fenix-magazin, poticaj za ovu inicijativu stigao je nakon završnog izvještaja Saveznog kartelnog ureda iz veljače 2025., koji je pokazao koliko su vozači izgubili pregled nad cijenama zbog izrazito dinamičnog tržišta. U 2024. godini zabilježeno je čak 325 milijuna promjena cijena goriva, što potrošačima otežava pravovremenu usporedbu i planiranje troškova.

Razmatra se uvođenje minimalnog razmaka od tri sata između povećanja cijene na benzinskim postajama. U tom razdoblju trgovci ne bi mogli ponovno podizati cijene, ali bi sniženja i dalje bila dopuštena. Ovaj model pružio bi veću stabilnost vozačima, ali i ostavio prostor za konkurenciju na tržištu. Za razliku od strožeg austrijskog modela gdje je dopušteno samo jedno povećanje cijene dnevno, njemački prijedlog smatra se blažim i prilagođenijim tržišnim uvjetima. Savezne zemlje smatraju da bi rjeđe promjene cijena rasteretile i Središnji ured za transparentnost tržišta goriva (MTS-K), jer bi obrada podataka postala jednostavnija. Krajnji cilj je postići jasnije, predvidljivije i poštenije formiranje cijena goriva za sve potrošače.

Savezna vlada sada treba provesti procjenu predloženih mjera. Ne postoji zakonski rok za donošenje konačne odluke, no očekuje se da će vlada reagirati konkretnim prijedlogom kako bi se smanjila trenutna cjenovna nestabilnost. Dok se čekaju politički zaključci, vozačima se preporučuje korištenje aplikacija za praćenje cijena goriva, poput “mehr tanken”, koje prikazuju najpovoljnije postaje, trenutne cijene te predviđanja kretanja — a korisne su i za vlasnike električnih vozila.

Ključne riječi
Njemačka gorivo dizel benzin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja