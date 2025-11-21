Automatske kamere pogriješile: 89-godišnjak dobio povrat novca za kaznu

U Bavarskoj se 89-godišnji Hermann S. našao u neugodnoj situaciji kada mu je zbog navodnog prekoračenja vremena parkiranja u AEZ-supermarketu izrečena kazna od 35 eura, iako je zapravo postupio u skladu s pravilima. Nakon što je uspio dokazati da je automobil napustio garažu tek nekoliko sati nakon prve kupnje, kazna mu je poništena zbog tehničke pogreške u sustavu.

Sve veći broj njemačkih supermarketa i trgovačkih centara nadzire svoja parkirališta putem kamera. Više nije nužno vaditi parkirnu kartu, a često ni prolaziti kroz rampu. Pri izlasku s parkirališta dovoljno je unijeti registarsku oznaku, platiti i otići. U nekim sustavima kamere automatski bilježe trajanje parkiranja, što može dovesti do novčane kazne ako vozač premaši dozvoljeno vrijeme.

Sličnu situaciju doživio je 89-godišnji Hermann S. tijekom kupnje u jednom bavarskom supermarketu. Parkirao je automobil u predviđenoj podzemnoj garaži, a ubrzo mu je stigao zahtjev za plaćanje kazne, piše Fenix magazin.

Hermannu je rečeno da je prekoračio maksimalno dopuštenih tri sata parkiranja te da mora u roku od 14 dana platiti kaznu od 35 eura. No, on je dokazao da je automobil iz garaže izvezao odmah nakon prve kupnje, a isti je dan popodne kratko koristio garažu za dodatnu kupnju.

Parkirališna tvrtka i AEZ nakon žalbe povukli su kaznu. Tvrtka za nadzor pojasnila je da se ovakva pogreška može dogoditi “u ekstremno rijetkim slučajevima – sustav je možda jednom propustio evidentirati izlazak iz garaže, a drugi put ulazak.”

Korištenjem parkirališta vozač automatski sklapa ugovor s operaterom i prihvaća njegove uvjete. “Ti uvjeti moraju biti jasno istaknuti na parkiralištu, npr. putem znakova, uključujući i posljedice eventualnih prekršaja,” upozorava Njemački centar za zaštitu potrošača (Verbraucherzentrale Niedersachsen). Preporučuje se provjeriti kaznu na vrijeme i platiti je u zadanom roku kako bi se izbjegli dodatni troškovi naplate.

Prvi korak u slučaju spora jest zatražiti uvid u sve pohranjene podatke o vozilu. Ako podaci nisu dostupni ili su nepotpuni, zakon omogućuje potraživanje naknade štete koja može doseći nekoliko tisuća eura. Ukoliko se potvrdi tehnička pogreška, moguće je tražiti dodatnu naknadu, a visinu i način ostvarivanja procjenjuju stručnjaci.