Nova pobjeda hrvatskog gej para pred sudom, dozvoljeno im je udomljavanje djece: 'Presretni smo'

Visoki upravni sud potvrdio je prošlog tjedna odluku Upravnog suda iz prosinca 2019. godine prema kojoj i istospolni parovi imaju jednako pravo biti udomitelji za djecu kao i ostali udomitelji. Naime, u prosincu je poništeno rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prema kojem je registriranim partnerima Ivi Šegoti i Mladenu Kožiću onemogućen pristup procjeni za udomitelje.

Takva odbijenica bila je isključivo politički motivirana, odnosno išlo se svjetonazorski podilaziti konzervativnoj struji, a došla je nakon što je ovaj par već dobio zeleno svjetlo od stručnjaka koji, za razliku od političara, jako dobro znaju koliko djece odrasta u domovima i što to za njihov razvoj znači. Ova odluka Visokog upravnog suda uslijedila je nakon što se Ministarstvo početkom ove godine žalilo na presudu Upravnog suda o naknadi troškova tog postupka. Visoki je sud potvrdio da većinu troškova snosi Ministarstvo. Primjer je to kako jedno državno tijelo troši proračunski novac na unaprijed izgubljene sudske postupke i besmislenu kupovinu vremena.

Jer, Upravni sud odluku je donio na temelju hrvatskih propisa i Europske konvencije o ljudskim pravima i odluka je bila obvezujuća. I Ustavni sud početkom veljače presudio je da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja.

– Veseli nas još jedna odluka suda koja potvrđuju da su naši argumenti od samog početka, a naša priča je počela jos 2017., zakonski ispravni. Ali nas više zanima humana dimenzija cijele priče, tužno je da sustav nije vec 2017. prepoznao istospolne parove kao moguće udomitelje i time povećao broj onih koji mogu pružti dom, sigurnost i ljubav djeci bec adekvatne roditeljske skrbi. Sve ove godine politika je kuneći se u najbolji interes djeteta radila upravo na štetu te djece, jer i dalje vidimo da je interes za udomljavanje napuštene djece tragično nizak u zemlji koja je većinski katolička i koja si voli tepati da je empatična prema najslabijima – prokomentirao nam je jučer Ivo Šegota u svoje i Mladenovo ime.

Raskorak između teorije i prakse

A prije dvije godine nam je ispričao kako je sve išlo od amog početka.

– Imali smo ideju da udomimo dvoje ili troje djece. Prošloga ljeta predali smo zahtjev u nadležni centar za socijalnu skrb. Prošli smo sva psihosocijalna testiranja i procjene kao i svi ostali parovi, ni u jednom trenutku nitko nije problematizirao naš status životnih partnera ni seksualnu orijentaciju. Štoviše, mislim da su bili sretni što se javlja visokoobrazovani par iz urbane sredine i u mlađoj životnoj dobi. Zato smo se i nadali da neće biti nikakvih problema. Međutim, u studenome smo dobili rješenje centra da se naša molba odbija zato što smo dva muškarca u životnom partnerstvu – kazao je.

Na ovu su se odluku žalili Ministarstvu, ali nikakav odgovor nisu dobili, nakon čega su podigli tužbu na Upravnom sudu zbog diskriminacije i šutnje administracije. Njihova odvjetnica Sanja Bezbradica naglasila je tada da isključivi i jedini fokus svakog postupka udomiteljstva treba biti interes i dobrobit djeteta. A o dobrobiti djece kad je riječ o odrastanju u socijalnoj ustanovi masa stručnjaka već se više puta izjasnila. Uz svu stručnost i skrb koju u domu dobiju, obiteljsko okruženje ništa ne može zamijeniti, jasno ako nema nikakvog oblika nasilja u obitelji, a pritom seksualna orijentacija udomitelja ne igra nikakvu ulogu.

Posebno u situaciji kada udomiteljstvo u Hrvatskoj ne stoji najbolje, udomitelja je nedovoljno, posebno mlađih i obrazovanijih u gradovima, koji su u stanju udomiti teže udomljivu djecu poput one sa zdravstvenim problemima ili odraslije djece. Valja podsjetiti i da udomljavanje nije isto što i posvojenje, već udomitelji privremeno udomljuju djecu i skrbe za njih uz nadzor stručnjaka iz centara socijalne skrbi. U lipnju je u Nazorovoj, primjerice, 20-ak djece trebalo udomiteljsku obitelj, a broj takve djece raste zadnjih godinu i pol, odnosno nakon stravičnog događaja na Pagu.

– Najveći broj relevantnih svjetskih istraživanja pokazuje da ne postoji bitna razlika u kvaliteti skrbi za dijete odrasta li ono u heteroseksualnoj ili istospolnoj zajednici. Odgojni stilovi, pripremljenost osoba koje odgajaju dijete, njihove vrijednosti i mogućnosti da djetetu pružaju sigurnost, kvalitetnu izobrazbu i njegu daleko su važnije od činjenice je li netko u heterospolnoj ili istospolnoj zajednici. Upravo stavovi usmjereni protiv istospolnih zajednica mogu negativno utjecati na percepciju djece koja odrastaju u njima, a s time se treba boriti činjenicama i zagovaranjem prava rodnih i seksualnih manjima na ravnopravnost i uživanje svih dosegnutih ljudskih i građanskih prava – kazao nam je nedavno prof. Nino Žganec s Katedre socijalnog rada zagrebačkog Pravnog fakulteta.

Sustav je nakon ovih odluka morao ponovno uzeti u obzir Šegotu i Kožića kao moguće udomitelje i njihova je procjena pri kraju. No pitanje je koliko dugo politika može držati ovakav raskorak između teorije i prakse, odnosno zaobilaziti zakone zbog dvostrukih mjerila.

“Ide se na iscrpljivanje”

– Politika uvijek može dezavuirati ili zloupotrebljavati zakonske propise propuštanjem, nepopuštanjem i ignoriranjem ići jednostavno na iscrpljivanje i to čini ne samo u ovom slučaju već i na puno raznih drugih područja. Neće se jasno reći: “Ne, mi to nećemo napraviti i nećemo poštivati zakon” jer bi to bilo zrelo za Europski sud za ljudska prava, već se ide na iscrpljivanje dok se ne odustane i ne zaboravi. Uvijek ima nekih prioritetnijih tema. Međutim, mislim da će upravno tijelo u ovom slučaju sada ipak dati ovom paru za pravo jer je priča otišla predaleko, ali postoji još puno drugih situacija i područja u kojima ljudi budu iscrpljeni i sve se zaboravi. Možemo se nadati da će nova Vlada početi rješavati takve stvari – kaže nam odvjetnica Ljubica Matijević, nekadašnja pravobraniteljica za djecu.