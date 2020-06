Egiptolog koji je dešifrirao hijeroglife prognan iz domovine zbog gej seksa s vojnikom

Jedan od najpoznatijih i najstarijih svjetskih muzeja, British Museum u Londonu, prošle je godine započeo s organiziranjem LGBTIQ+ razgleda koji su postali nevjerojatno popularni. Njihov idejni začetnik je bivši kustos muzeja Richard Parkinson, koji je napisao knjigu o povijesti homoseksualnosti. Njegova teza je da "svaki artefakt potencijalno ima gej povijest" te da samo trebamo zagrebati po površini da pronađemo nove i zanimljive priče.

Tako i jedan od najpoznatijih izložaka u British Museumu, koji se tamo nalazi od 1802. godine - slavni Kamen iz Rosette pomoću kojeg su dešifrirani egipatski hijeroglifi - ima svoju "gej povijest". Zaslužnima za prijevod hijeroglifa pomoću Kamena iz Rosette obično se smatraju Jean-François Champollion i Thomas Young, no malo tko zna da je ključni element koji je pomogao pri dešifriranju smislio - William John Bankes.

Važnost Kamena iz Rosette u tome je što se na njemu nalazi isti tekst napisan na tri različita pisma - egipatskim hijeroglifima, demotskom pismu i grčkom alfabetu. Budući da je grčki bio dobro poznat tadašnjim učenjacima, to je bilo pravo otkriće - mogli su se baciti na prijevod do tada nerazumljivih hijeroglifa. Champollion i Young, doduše, vjerojatno ne bi uspjeli bez Bankesove pomoći, jer upravo je on otkrio ključ pomoću kojeg su njih dvojica uspjeli u svom naumu. Naime, palo mu je na pamet da "kartuša" (ovalna oznaka koja okružuje hijeroglif) koja se pojavljuje više puta u tekstu Kamena iz Rossete, predstavlja ime kralja, točnije faraona. Bio je u pravu - a sve ostalo je povijest. Nažalost, povijest je Bankesa zaboravila.

Djelomičan razlog tome je što je William John Bankes bio ekscentričan, nestašan i veoma bogat avanturist - homoseksualac. Njegov prijatelj, Lord Byron, jednom ga je prilikom čak opisao kao "oca svih nestašluka". Štoviše, Bankes je prognan iz Engleske 1841. godine, nakon što je uhvaćen u strastvenom klinču sa stanovitim vojnikom u Green Parku u Londonu. Bio je to čak drugi put da je uhićen zbog nepriličnih radnji, a u to je vrijeme "sodomija" u Engleskoj bila strašan zločin koji je zahtijevao smrtnu kaznu. No, Bankes je na vrijeme uspio pobjeći i živio je u prognanstvu sve do svoje smrti u Veneciji 1855.

A osim Kamena iz Rosette, na LGBTIQ+ razgledima u British Museumu, posjetitelji još mogu vidjeti starogrčki novčić koji prikazuje pjesnikinju i navodnu lezbijku Sappho, rimsku lampu s prikazom dviju žena u spolnom činu kao i rimski kalež s prikazom muškaraca koji vode ljubav. Tu su još i medalja Chevaliera d'Eona, vojnika, diplomata i špijuna iz 18. stoljeća koji je život proživio dijelom kao muškarac, a dijelom kao žena te biste rimskog cara Hadrijana i njegovog ljubavnika Antinoja.