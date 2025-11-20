Naši Portali
OGRANIČAVANJE CIJENA

Nova odluka Vlade: Zamrznute cijene još 30 proizvoda, evo koji su isto našli na popisu

Šibenik: Stupio na snagu zakon o ograničenim cijenama 70 proizvoda
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/4
Autor
Karolina Lubina
20.11.2025.
u 13:31

Novom odlukom ograničena je cijena za ukupno 100 proizvoda

Vlada je donijela odluku o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda. Riječ je o novih 30 proizvoda čija će cijena biti ograničena pa je sada riječ o ukupno 100 proizvoda. Cilj mjere je nastavak ublažavanja inflatornih pritisaka i zaštita najranjivijih skupina građana. 

Novom odlukom ograničena je cijena za 100 proizvoda, ostaje obveza isticanja vizualnih oznaka cijena u trgovinama, ostaje obveza postavljanja plakata u trgovinama koji mora sadržavati vizualnu identifikaciju i popis kategorija proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama. Trgovine veće od 400 m² obvezne su izdvojiti posebne dijelove za prodaju proizvoda s artiklima ograničenih cijena. 

Ovo je popis novih proizvoda i njihove najviše cijene:
Kruh miješani, nepakirani: do 1,70 € po kg
Pecivo "Lizika": do 0,69 € po komadu
Listovi za pite i savijače: do 1,23 € po 500g
Toast: do 1,00 € po 400-500g
Petit suhi keksi: do 2,49 € po 1kg
Lignje: do 4,49 € po 400-500g
Smrznuti špinat: do 1,99 € po 400-500g
Njoki: do 1,29 € po 400-500g
Čokolada za kuhanje: do 4,20 € po 200-400g
Majoneza (vrećica): do 0,75 € po 80-85g
Ajvar (staklenka): do 2,75 € po 650-700g
Kiseli krastavci (staklenka): do 1,55 € po 650-700g
Kisela paprika (staklenka): do 2,62 € po 650-700g
Kukuruz šećerac (konzerva): do 1,20 € po 340g
Smrznuti grašak, mrkva, mix: do 1,40 € po 400-500g
Zimska salama: do 10,90 € po kg
Šunka za pizzu: do 3,99 € po kg
Mliječni namaz: do 0,55 € po 70g
Vrhnje za kuhanje (20% mm): do 0,99 € po 200g
Stolni margarin: do 0,70 € po 250g
Med (staklenka): do 5,70 € po 900g
Kompot od breskve (konzerva): do 2,12 € po 400-500g
Čokoladni namaz s dodanim orašastim plodovima: do 2,65 € po 350-450g
Jabučni nektar (1L): do 1,29 €
Čaj (filter vrećice, 20 kom): do 1,02 €
Vlažne maramice za bebe: do 0,02 € po komadu
Dječja gotova kašica (staklenka): do 1,05 € po 190g
Krema za ruke: do 1,10 € po 100ml
Tekući sapun za ruke: do 0,80 € po 500ml
Papirnati ručnici (troslojni): do 1,59 € po 2 role
 

Ovo je 30 novih proizvoda s ograničenim cijenama
Ključne riječi
ograničene cijene

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zorica48
13:55 20.11.2025.

Dobro imamo 100 proizvoda po zasticenim cijenama. Mene zanima.tko ima pravo kupovati te proizvode. Dodje.jedan ministar ili zastupnica Sabora u Konzum a ima placu vecu.od 4.000 eura i dodje jedan penzic sa primanjima od.400 eura/znamo.da svaki 4. Penzic ima manje od.400 eura/ i sto se desava. Hoceli reci ovom kupcu.koji ima 10.puta veca primanja , no, no ti nemozes kupovati ove.zasticene proizvode.

Kupnja