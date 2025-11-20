Nova odluka Vlade: Zamrznute cijene još 30 proizvoda, evo koji su isto našli na popisu

Vlada je donijela odluku o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda. Riječ je o novih 30 proizvoda čija će cijena biti ograničena pa je sada riječ o ukupno 100 proizvoda. Cilj mjere je nastavak ublažavanja inflatornih pritisaka i zaštita najranjivijih skupina građana.

Novom odlukom ograničena je cijena za 100 proizvoda, ostaje obveza isticanja vizualnih oznaka cijena u trgovinama, ostaje obveza postavljanja plakata u trgovinama koji mora sadržavati vizualnu identifikaciju i popis kategorija proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama. Trgovine veće od 400 m² obvezne su izdvojiti posebne dijelove za prodaju proizvoda s artiklima ograničenih cijena.

Ovo je popis novih proizvoda i njihove najviše cijene:

Kruh miješani, nepakirani: do 1,70 € po kg

Pecivo "Lizika": do 0,69 € po komadu

Listovi za pite i savijače: do 1,23 € po 500g

Toast: do 1,00 € po 400-500g

Petit suhi keksi: do 2,49 € po 1kg

Lignje: do 4,49 € po 400-500g

Smrznuti špinat: do 1,99 € po 400-500g

Njoki: do 1,29 € po 400-500g

Čokolada za kuhanje: do 4,20 € po 200-400g

Majoneza (vrećica): do 0,75 € po 80-85g

Ajvar (staklenka): do 2,75 € po 650-700g

Kiseli krastavci (staklenka): do 1,55 € po 650-700g

Kisela paprika (staklenka): do 2,62 € po 650-700g

Kukuruz šećerac (konzerva): do 1,20 € po 340g

Smrznuti grašak, mrkva, mix: do 1,40 € po 400-500g

Zimska salama: do 10,90 € po kg

Šunka za pizzu: do 3,99 € po kg

Mliječni namaz: do 0,55 € po 70g

Vrhnje za kuhanje (20% mm): do 0,99 € po 200g

Stolni margarin: do 0,70 € po 250g

Med (staklenka): do 5,70 € po 900g

Kompot od breskve (konzerva): do 2,12 € po 400-500g

Čokoladni namaz s dodanim orašastim plodovima: do 2,65 € po 350-450g

Jabučni nektar (1L): do 1,29 €

Čaj (filter vrećice, 20 kom): do 1,02 €

Vlažne maramice za bebe: do 0,02 € po komadu

Dječja gotova kašica (staklenka): do 1,05 € po 190g

Krema za ruke: do 1,10 € po 100ml

Tekući sapun za ruke: do 0,80 € po 500ml

Papirnati ručnici (troslojni): do 1,59 € po 2 role

