Nova ljevica i Možemo nova snaga u Karlovcu

U godini u koju smo nedavno zakoračili očekuju nas i lokalni izbori. I dok su ovih dana u fokusu javnosti važna pitanja poput cijepljenja građana protiv COVID-a, ali i sanacije šteta od razornog potresa na Banovini koji je ostavio traga i u Karlovačkoj županiji, uskoro će i pitanja tko će biti novi/stari župan, gradonačelnik i načelnik biti u fokusu javnosti.

Kako su se snašli u krizi

Sve nedaće koje su zadesile građane na neki su način bile i teren na kojem se moglo vidjeti kako su se lokalne vlasti snašle u pomoći građanima, pa će o svemu građani moći dati svoje mišljenje za nekoliko mjeseci. Neke od novih političkih opcija, pogotovo u Karlovcu, poput Nove ljevice i političke platforme Možemo!, nude rješenja za neke od komunalnih problema u gradu i pozicioniraju se kao nova snaga koju treba uzeti u obzir.

Sudeći po rezultatima unutarstranačkih izbora u HDZ-u u studenome, bude li se išlo po dosadašnjem principu da su predsjednici gradskih/općinskih organizacija i kandidati za gradonačelnike/načelnike, neki se od kandidata za čelne pozicije već znaju. No, iznenađenja su uvijek moguća.

Tako već na pitanju izbora novog župana ili županice. Odlaskom Damira Jelića, tu je dužnost preuzela njegova zamjenica Martina Furdek-Hajdin. Nada Murganić, bivša ministrica, predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski i saborska zastupnica, koja je na stranačkim izborima, uz još dva kandidata, s premoćnim brojem glasova postala predsjednica županijskog HDZ-a, kazala je da se neće kandidirati za županicu. Svoj posao vidi u političkom radu, u koordinaciji rada svih ogranaka u županiji.

– Vjerojatno će i sada predsjednici općinskih organizacija biti kandidati za mjesto načelnika, odnosno, gradskih organizacija za gradonačelnika. Poštovat ću volju i prijedloge ogranaka – kazala je Murganić.

Martina Furdek-Hajdin jedina je dosad najavila kandidaturu za mandat HDZ-ove županice, a u tome ima i podršku Nade Murganić.

Županijski SDP, nakon što je lani Ivan Vuković kao predsjednik dao ostavku zbog loših rezultata na parlamentarnim izborima u Karlovačkoj županiji, nije napravio mnogo; novi županijski predsjednik nije izabran, Vukovića su zamijenili njegovi zamjenici Branko Eremić i Stjepan Mikulandrić. Najveća oporbena stranka u Karlovačkoj županiji ima načelnike u Kamanju (Damir Matelj) i Plaškom (Pero Damjanović), te gradonačelnika u Ogulinu (Dalibor Domitrović), kojemu je to prvi mandat.

Borba za Ozalj

Od pet gradova u Karlovačkoj županiji, HDZ ima prvog čovjeka u tri grada; Karlovcu, Slunju i Ozlju, HSS u Dugoj Resi, a SDP u Ogulinu. Damir Mandić, koji je na izborima ponovno postao i predsjednik karlovačkog HDZ-a, kandidaturu za novi mandat gradonačelnika već je objavio. Sudeći po dosadašnjem radu stranke, on bi trebao biti i kandidat karlovačke organizacije HDZ-a. Tko će mu biti protukandidat u Karlovcu, zasad je gotovo nemoguće odgonetnuti s obzirom na to da se još nitko u javnom prostoru, od SDP-a nadalje, nije nametnuo kao mogući kandidat. No, već sada je jasno da će, barem kada je u pitanju Ozalj, biti nekoliko kandidata. Zasad su to svakako dvije dame.

– Rukovodstvo HDZ-a već dulje vrijeme ne vjeruje u moj rad i ne podupire ga, a u zadnjih godinu dana to potvrđuje i otvorenim opstrukcijama – kazala je nedavno Gordana Lipšinić, nezavisna gradonačelnica Ozlja s liste HDZ-a. Najavila je borbu za novi, treći mandat na čelu Ozlja s nezavisnom listom. Borbu za mandat gradonačelnice najavila je u prosincu i Biserka Vranić (SDP) koja je vodila Ozalj u nekoliko mandata prije G. Lipšinić, pa će biti zanimljivo koga će ondje HDZ poslati u bitku.

